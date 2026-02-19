Social

Memorandumul privind bonurile de masă pentru CE Oltenia, pe ordinea de zi a Guvernului. Angajații ies din nou în stradă

Memorandumul privind bonurile de masă pentru CE Oltenia, pe ordinea de zi a Guvernului. Angajații ies din nou în stradă
Memorandumul privind bonurile de masă pentru angajații Complexului Energetic Oltenia a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de joi, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Măsura vine ca urmare a necesității de a debloca acordarea unor drepturi salariale către angajați și se înscrie într-o strategie mai largă de corelare a veniturilor cu performanța companiilor.

Angajații CE, la un pas să rămână fără bonuri de masă

Oficialul a explicat că inițiativa face parte dintr-un mecanism prin care companiile care își asumă obiective clare de investiții și rezultate financiare să poată recompensa corespunzător angajații.

„Vom adopta acest memorandum pentru ca oamenii de la Complexul Energetic Otenia să-și primească în continuare bonurile de masă și lucrăm la același mecanism pentru acele companii care își asumă ținte foarte clare de investiții, rezultate financiare, profitabilitate și automat avem nevoie, ca oamenii care lucrează, să fie foarte bine plătiți”, a spus ministrul.

Minerii din Valea Jiului și Oltenia vor protesta în Piața Victoriei

Ședința Guvernului coincide cu un protest al minerilor și energeticienilor din Valea Jiului și Oltenia, alături de angajați de la Cernavodă și Hidroelectrica, programat să înceapă la ora 13:00 în fața Palatului Victoria și să dureze aproximativ patru ore.

Nemulțumirile protestatarilor vizează neacordarea voucherelor de vacanță și a tichetelor de masă, precum și situația angajaților pe perioadă determinată, care nu beneficiază de protecție socială.

Solicitările protestatarilor nu sunt legate doar de bonurile de masă

Sindicaliștii cer și soluții privind viitorul minelor Lupeni și Lonea, avertizând că închiderea capacităților pe cărbune fără punerea în funcțiune a alternativelor pe gaz sau nucleare la Turceni, Ișalnița și Cernavodă ar putea conduce la scumpirea energiei.

Minerii din Complexul Energetic Oltenia au protestat săptămâna trecută în județul Gorj, timp de trei zile, fiind nemulțumiți de faptul că nu au primit tichetele de masă. Acțiunea de protest vine pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre angajați și autorități, în contextul revendicărilor legate de drepturile salariale.

