Efectele atacului cibernetic „Gentlemen” la Complexul Energetic Oltenia. Compania a depus o plângere penală la DIICOT

Complexul Energetic Oltenia a anunțat, sâmbătă, că activitatea sa a fost parțial afectată de un atac informatic de tip ransomware, denumit „Gentlemen”, fără ca funcționarea Sistemului Energetic Național să fie pusă în pericol. „În urma atacului, unele documente şi fişiere au fost criptate, iar mai multe aplicaţii informatice au devenit temporar indisponibile”, a anunțat compania, într-o postare pe Facebook.

Atacul informatic a fost identificat pe data de 26 decembrie, în jurul orei 1:40, și a afectat infrastructura IT de business a Complexului Energetic Oltenia.

„În urma atacului, unele documente şi fişiere au fost criptate, iar mai multe aplicaţii informatice au devenit temporar indisponibile, inclusiv sisteme de tip ERP, aplicaţii de management al documentelor, serviciul de e-mail şi site-ul societăţii. Activitatea companiei a fost parţial afectată, fără a fi pusă în pericol funcţionarea Sistemului Energetic Naţional”, a anunțat sursa citată.

Reprezentanții CEO au anunțat că sistemele afectate de atacul informatic au fost izolate imediat după constatarea incidentului. De asemenea, situația a fost raportată Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Ministerului Energiei și altor autorități competente, iar conducerea companiei a depus o plângere penală la DIICOT – Biroul Teritorial Gorj pentru acces ilegal la un sistem informatic și alterarea integrității datelor informatice.

Amploarea incidentului este analizată în prezent, iar CEO dă asigurări că face toate demersurile necesare pentru „restabilirea completă a sistemelor informatice în cel mai scurt timp posibil”.

Reprezentanții CEO au anunțat că, imediat după identificarea atacului, specialiștii IT ai Complexului Energetic Oltenia „au demarat procesul de reconstrucţie a sistemelor pe o infrastructură nouă, utilizând copiile de siguranţă existente”.

„În prezent, se află în curs de analiză amploarea exactă a incidentului, precum şi existenţa unei eventuale exfiltrări de date”, a mai anunțat compania.

Reamintim că, în urmă cu o săptămână, un atac cibernetic de tip ransomware a vizat mai multe stații de lucru și servere ale Administrației Naționale Apele Române, precum și 10 din cele 11 administrații bazinale de apă din țară, inclusiv Oradea, Cluj, Iași, Siret și Buzău.