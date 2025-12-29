Social

Haos în Poiana Brașov. Pârtiile de schi, distruse de vijelie

Comentează știrea
Haos în Poiana Brașov. Pârtiile de schi, distruse de vijeliePoiana Brașov. Sursa Foto - Allen Coliban, Facebook
Din cuprinsul articolului

Pregătirile pentru debutul sezonului de schi din Poiana Brașov au fost date peste cap de condițiile meteo extreme din ultimele zile. Deși temperaturile scăzute au permis, teoretic, producerea zăpezii artificiale, rafalele puternice de vânt au compromis o mare parte din stratul deja depus pe pârtii, lăsând descoperite porțiuni importante din domeniul schiabil.

Haos în Poiana Brașov

Administratorii pârtiilor din masivul Postăvarul anunță că vor relua, în perioada imediat următoare, funcționarea instalațiilor de producere a zăpezii artificiale, în încercarea de a reface stratul necesar pentru deschiderea sezonului. În prezent, zăpada naturală este aproape inexistentă, iar cea mai mare parte a stratului depus anterior provenea din producție artificială.

Pârtiile de schi de la Poiana Brașov

Sursa Foto: Primăria Municipiului Braşov, Facebook

Situația a fost explicată de reprezentanții Primăriei Brașov, care au arătat că vântul a reprezentat principalul obstacol în procesul de amenajare a pârtiilor.

„Din păcate, deşi ultimele zile temperaturile din masivul Postăvarul au fost coborâte, rafalele de vânt nu ne-au permis folosirea instalaţiilor de producere a zăpezii artificiale decât în zonele mai ferite”, au transmis autoritățile locale.

Val puternic de gripă în România: spitalele, sub presiune maximă
Val puternic de gripă în România: spitalele, sub presiune maximă
Ce trebuie să verifici înainte să cumperi un aparat electrocasnic
Ce trebuie să verifici înainte să cumperi un aparat electrocasnic

Potrivit acestora, stratul de zăpadă naturală măsoară, în medie, aproximativ 5 centimetri, insuficient pentru practicarea sporturilor de iarnă. În mai multe zone, inclusiv pe pârtii intens circulate, vântul a spulberat complet zăpada, expunând solul și făcând imposibilă deschiderea acestora în condiții de siguranță.

Telecondola din Poiana Brașov

Telecondola din Poiana Brașov. Sursa Foto: Primăria Municipiului Brașov, Facebook

Pârtiile de schi, afectate

Printre sectoarele afectate se numără intrarea pe pârtia Doamnei, platoul din zona Zidului Mare, porțiuni din Drumul Roșu, inclusiv zona lacului, dar și tronsoane importante de pe pârtia Lupului, în apropierea telescaunului. Aceste arii vor necesita intervenții suplimentare pentru refacerea stratului de zăpadă.

Autoritățile locale dau însă asigurări că situația este monitorizată constant, iar odată cu diminuarea intensității vântului, tunurile de zăpadă vor funcționa din nou la capacitate maximă. „În funcţie şi de condiţiile meteo, sperăm ca în câteva zile să deschidem sezonul, cel puţin pe pârtiile din partea superioară”, au precizat reprezentanții Primăriei Brașov.

În paralel, se lucrează la pregătirea pârtiilor destinate începătorilor, considerate prioritare pentru deschiderea parțială a domeniului schiabil. Dacă prognoza meteo se menține favorabilă, pârtia Stadion ar putea fi prima accesibilă publicului larg, urmând ca, ulterior, să fie deschisă și pârtia Bradul.

Siguranța schiorilor, pe primul loc

Deschiderea sezonului de schi în Poiana Brașov depinde în mod direct de stabilizarea condițiilor meteo din masivul Postăvarul. Administratorii domeniului schiabil a spus că siguranța schiorilor rămâne prioritară, iar pârtiile vor fi deschise doar după ce stratul de zăpadă va îndeplini standardele necesare.

Până atunci, turiștii sunt sfătuiți să urmărească informările oficiale și să evite accesul pe pârtiile neamenajate, unde lipsa zăpezii și rafalele de vânt pot crea condiții periculoase.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:52 - Val puternic de gripă în România: spitalele, sub presiune maximă
22:43 - De la controverse LGBT la zone de război și Duma de Stat. Transformarea radicală a lui Meybi Beibi
22:35 - România va avea un mecanism public de finanțare pentru tratamente stomatologice. Cum va funcționa
22:26 - Haos în Poiana Brașov. Pârtiile de schi, distruse de vijelie
22:18 - Dosarul care cutremură Anenii Noi. Fiul suspectului, reținut într-un caz ce vizează crime ascunse la o fermă de porci
22:06 - Mari sportivi morți în 2025. George Foreman, Mihai Leu, Diogo Jota sau Hulk Hogan, printre marile pierderi ale anului

HAI România!

Ion Cristoiu aruncă bomba: „Decembrie '89 a fost un talmeș-balmeș bine regizat”
Ion Cristoiu aruncă bomba: „Decembrie '89 a fost un talmeș-balmeș bine regizat”
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii

Proiecte speciale