Haos în Poiana Brașov. Pârtiile de schi, distruse de vijelie

Pregătirile pentru debutul sezonului de schi din Poiana Brașov au fost date peste cap de condițiile meteo extreme din ultimele zile. Deși temperaturile scăzute au permis, teoretic, producerea zăpezii artificiale, rafalele puternice de vânt au compromis o mare parte din stratul deja depus pe pârtii, lăsând descoperite porțiuni importante din domeniul schiabil.

Administratorii pârtiilor din masivul Postăvarul anunță că vor relua, în perioada imediat următoare, funcționarea instalațiilor de producere a zăpezii artificiale, în încercarea de a reface stratul necesar pentru deschiderea sezonului. În prezent, zăpada naturală este aproape inexistentă, iar cea mai mare parte a stratului depus anterior provenea din producție artificială.

Situația a fost explicată de reprezentanții Primăriei Brașov, care au arătat că vântul a reprezentat principalul obstacol în procesul de amenajare a pârtiilor.

Potrivit acestora, stratul de zăpadă naturală măsoară, în medie, aproximativ 5 centimetri, insuficient pentru practicarea sporturilor de iarnă. În mai multe zone, inclusiv pe pârtii intens circulate, vântul a spulberat complet zăpada, expunând solul și făcând imposibilă deschiderea acestora în condiții de siguranță.

Printre sectoarele afectate se numără intrarea pe pârtia Doamnei, platoul din zona Zidului Mare, porțiuni din Drumul Roșu, inclusiv zona lacului, dar și tronsoane importante de pe pârtia Lupului, în apropierea telescaunului. Aceste arii vor necesita intervenții suplimentare pentru refacerea stratului de zăpadă.

Autoritățile locale dau însă asigurări că situația este monitorizată constant, iar odată cu diminuarea intensității vântului, tunurile de zăpadă vor funcționa din nou la capacitate maximă. „În funcţie şi de condiţiile meteo, sperăm ca în câteva zile să deschidem sezonul, cel puţin pe pârtiile din partea superioară”, au precizat reprezentanții Primăriei Brașov.

În paralel, se lucrează la pregătirea pârtiilor destinate începătorilor, considerate prioritare pentru deschiderea parțială a domeniului schiabil. Dacă prognoza meteo se menține favorabilă, pârtia Stadion ar putea fi prima accesibilă publicului larg, urmând ca, ulterior, să fie deschisă și pârtia Bradul.

Deschiderea sezonului de schi în Poiana Brașov depinde în mod direct de stabilizarea condițiilor meteo din masivul Postăvarul. Administratorii domeniului schiabil a spus că siguranța schiorilor rămâne prioritară, iar pârtiile vor fi deschise doar după ce stratul de zăpadă va îndeplini standardele necesare.

Până atunci, turiștii sunt sfătuiți să urmărească informările oficiale și să evite accesul pe pârtiile neamenajate, unde lipsa zăpezii și rafalele de vânt pot crea condiții periculoase.