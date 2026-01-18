Hainele ideale în zilele geroase. Cum e recomandat să ne îmbrăcăm pentru a evita frigul

Potrivit experților, există anumite țesături care vor ajuta la reținerea căldurii și vor elimina umezeala atunci când umiditatea și frigul lovesc. Este ideal să purtați îmbrăcăminte care oferă termoreglare sau țesături care ajută la atragerea și eliminarea umezelii din îmbrăcăminte.

Există numeroase articole de îmbrăcăminte și țesături care țin sub control termoreglarea. Îmbrăcarea pentru a face față temperaturilor scăzute poate fi o provocare, dar sistemul de stratificare și materialele potrivite pot îmbunătăți performanța și confortul în timpul iernii extreme.

Unele țesături care oferă o reținere excelentă a căldurii sunt țesăturile sintetice precum poliesterul și nailonul și fibrele naturale precum lâna și cașmirul. În plus, țesăturile realizate cu proprietăți de absorbție a umezelii vă vor ajuta adesea să mențineți căldura.

Dincolo de confortul și posibilitatea de a vă bucura de activități în aer liber pe timp geros, există riscuri foarte grave pentru sănătate dacă corpul dumneavoastră nu reușește să rămână cald.

Cea mai mare amenințare este hipotermia, care apare atunci când organismul pierde căldură mai repede decât o poate produce. De asemenea, pot apărea leziuni cauzate de vreme rece, cum ar fi degerăturile. Vremea rece poate provoca probleme cardiace, declanșează atacuri de astm și crește nivelul de zahăr din sânge.

Cele mai importante două proprietăți de căutat în hainele pentru vreme rece sunt izolarea termică. Îmbrăcămintea cu izolație termică ridicată vă menține cald prin captarea căldurii în interiorul acesteia. În timp ce rezistența vântului ajută la blocarea vântului și la protejarea de efectul său de răcire.

Lâna oferă o izolare excelentă, rezistă mirosurilor în mod natural și reglează bine temperatura. Dezavantajul este prețul ridicat, dar și mâncărimile care pot să vă facă să vă simțiți inconfortabil când purtați haine din acest material.

Pe de altă parte, fibrele vegetale precum bumbacul și inul sunt o alegere proastă pentru vremea rece. Au tendința de a absorbi umezeala și își pierd proprietățile izolante atunci când se udă. Mătasea are aceleași limitări.

Stratificarea este esențială în zilele reci, dar aveți nevoie de tehnica potrivită. Țesăturile precum poliesterul, nailonul și lâna funcționează bine pentru stratul de bază, care este cel mai apropiat de piele, deoarece elimină umezeala și respirabil. Când transpiri, ar trebui să elimine umezeala și să o îndepărteze de corp, astfel încât corpul tău să nu se răcească.

Al doilea strat se referă la izolație, de unde obțineți cea mai mare parte a căldurii. Din nou, e recomandată lâna. Aerul este un foarte slab conductor de căldură, așa că dacă prindeți aceste micro-buzunare de aer între stratul de bază și stratul exterior, aceasta va preveni pierderea de căldură și vă va permite să păstrați acel aer cald creat în jurul corpului.

Apoi, stratul superior - de obicei o geacă - ar trebui să aibă o carcasă rezistentă la vânt sau la apă. Ideal e să fie din fibre sintetice țesute strâns, cum ar fi poliesterul sau nailonul, precum și un strat de izolație. Sarcina sa este de a crea o barieră împotriva vântului, de a reduce pierderile de căldură și de a vă proteja de ploaie, zăpadă sau orice altceva vă aruncă mediul. Învelișul exterior ajută straturile interioare să rămână uscate și le permite să te izoleze în continuare.

