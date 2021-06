Președintele Joe Biden a prevăzut, încă din prima sa zi de mandat, schimbarea politicilor referitoare la mișcarea migratorie din SUA. Strategia liderului american nu pare să fi fost cea mai bună dintre cele adoptate întrucât mii de copii se află blocați, unii chiar de luni de zile, în centrele de urgență ridicate la foc automat de administrația Biden, odată cu raportarea valului de minori neînsoțiți aflați la granița dintre SUA și Mexic.

Mai mulți adolescenți audiați luni, 21 iunie, într-un dosar juridic, au declarat instanței că în adăposturile în care sunt găzduiți situația este critică. Spațiile de adăpost sunt foarte aglomerate, mâncarea care li se oferă este stricată și nu au parte de haine curate. Mai mult decât atât, o mare parte dintre copiii imigranți se luptă cu depresia.

14.500 de copii imigranți se află în centre de urgență

Ultimii lideri SUA s-au confruntat, fiecare în parte, cu problema imigranților. Pentru președintele Joe Biden însă, situația a survenit într-un moment de criză, când politicienii ar fi dorit să se concentreze cu precădere asupra situației pandemiei de coronavirus și a efectelor generate de aceasta în economie.

Numărul copiilor aflați în centrele de urgență instalate de administrația Biden a scăzut, în prezent, raportat la luna aprilie. În grija Departamentului de Sănătate și Servicii Sociale din SUA se află 14.500 de copii neînsoțiți. La sfârșitul lunii aprilie, a fost înregistrat un număr de 22.000 de minori imigranți aflați în adăposturi.

Progresiștii au condamnat instalarea copiilor în centrele ridicate de administrația Joe Biden, susținând că măsura în cauză reprezintă un „sistem inuman” și o instalație care „nu este necesară, este costisitoare și este contrară la tot ceea ce președintele Biden a promis că va face” în privința imigrației ilegale. Ei i-au transmis președintelui SUA să ia măsuri în așa fel încât să se evite închiderea copiilor în centrele de urgență pe o perioadă îndelungată de timp. În ciuda acestui lucru, se pare că situația a ajuns într-un punct critic.

Condiții critice pentru minori

Șaptesprezece copii au fost audiați, luni, 21 iunie, de către magistrații americani. În timp ce unele voci politice din SUA îl acuză pe Joe Biden că a creat „un sistem supraîncărcat” și l-au condamnat pentru „acțiunile sale care încurajează imigranții ilegali”, minorii din centrele de detenție relatează că, în adăposturi, condițiile de trai sunt precare.

Copiii imigranți au vârste cuprinse între 9 și 17 ani. Majoritatea provin din Guatemala, Honduras și El Salvador. Unii dintre aceștia se află de luni de zile în adăposturi, unde sunt supravegheați de serviciile de pază ale guvernului american. Minorii trăiesc în condiții nefavorabile. Probleme variază de la probleme de somn cauzate de lumina puternică din centrele de urgență până la imposibilitatea de a lua legătura cu membrii familiilor lor.

Pe de altă parte, minorii aflați la granița dintre SUA și Mexic au fost transportați din stațiile de patrulare de la frontieră în adăposturile de urgență, tocmai pe fondul eforturilor pe care Guvernul le face pentru a le găsi familiile și a-i conecta cu aceștia sau cu diverși sponsori din SUA, notează presa internațională.

Copiii sunt hrăniți cu mâncare stricată

În cadrul audierilor de luni, 21 iunie, o fată în vârstă de 13 ani a spus instanței că a fost plasată pe o listă de supraveghere de către autorități, ca urmare a tentativei de suicid care a avut loc pe când se afla în centrul de urgență de la postul militar Fort Bliss din El Paso, Texas. Fata a petrecut aproape două luni de zile în adăpostul în care a fost repartizată și a spus magistraților că a fost despărțită de tatăl său în timp ce traversau un râu din SUA.

„Mâncarea este oribilă”, a mai spus ea. „Ieri, am primit la masă hamburgeri, dar nu am putut să mănânc fiindcă din interiorul pâinii venea un miros urât… Am mâncat numai înghețată pe băț și am băut suc, pentru că erau singurele alimente în care puteam să am încredere”, a relatat fata instanței. Presa internațională notează că mâncarea care le-a fost dată minorilor aflați în centrele de urgență a fost, nu o singură dată, stricată.

Minorii imigranți au tentative de suicid

O altă fată de 17 ani, din Guatemala, repartizată și ea la postul militar Fort Bliss, a spus că în centrul de urgență este foarte multă aglomerație. În jur de 300 de fete dorm pe saltele încăierate una peste cealaltă.

În cadrul unei foste audieri, ce a avut loc pe 28 aprilie, ea a spus magistraților că minorii nu pot să doarmă din cauza zgomotului provocat de grinzile metalice ale cortului în care au fost adăpostite. Fata a mai relatat că în adăposturi era frig, nu existau condiții de încălzire, iar în cort era mizerie.

Adolescenta nu a reușit, până la momentul de față, să ia legătura cu familia sa. Ea urmează să participe la ședințe de consiliere pentru a lupta împotriva stărilor depresive.

„Multe dintre fetele de aici plâng mult”, a mai spus fata. „Multe ajung să participe la ședințe de consiliere fiindcă se gândesc să se taie”, a declarat ea în fața instanței, potrivit Reuters.