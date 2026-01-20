Grupul MOL preia pachetul majoritar al NIS de la Gazprom. Va deține 56,15% din participația companiei sârbe

Grupul energetic ungar MOL a făcut un pas decisiv pentru extinderea influenței sale regionale, după ce a ajuns la o înțelegere cu Gazprom Neft privind achiziția pachetului de 56,15% din compania petrolieră sârbă Naftna Industrija Srbije (NIS).

Acordul semnat are forma unui cadru contractual care deschide calea preluării controlului asupra NIS, compania care administrează singura rafinărie funcțională din Serbia. După finalizarea tranzacției, MOL va deveni principalul decident în structura de conducere a grupului sârb, asumându-și atât responsabilități operaționale, cât și drepturi extinse de control.

”Grupul MOL a semnat un acord-cadru cu caracter contractual cu Gazprom Neft pentru a achiziţiona participaţia de 56,15% deţinută în compania sârbă Naftna Industrija Srbije (NIS). După finalizarea tranzacţiei, MOL va prelua responsabilităţi semnificative de acţionar şi drepturi de control în compania care operează singura rafinărie din Serbia, consolidând prezenţa grupului pe pieţele energetice din Europa Centrală şi de Sud-Est”, anunţă MOL.

Semnarea contractului de vânzare-cumpărare este programată cel târziu până la 31 martie 2026. Până atunci, părțile trebuie să parcurgă etapele de verificare financiară și juridică, precum și să obțină aprobările cerute de autoritățile de reglementare din Serbia și din afara acesteia.

Un element-cheie îl reprezintă avizul OFAC, organism aflat în subordinea Trezoreriei Statelor Unite, fără de care tranzacția nu poate fi finalizată.

În paralel cu acest demers, MOL poartă negocieri cu ADNOC, compania națională de petrol a Emiratelor Arabe Unite. Scenariul analizat presupune intrarea acesteia în acționariatul NIS ca investitor minoritar, fără a afecta poziția de control a grupului ungar.

„În calitate de furnizor regional de energie, dorim să contribuim la dezvoltarea Europei Centrale şi de Sud-Est. Avem de mulţi ani o cooperare profesională excelentă cu partenerii noştri sârbi. MOL este angajată să lucreze împreună cu Guvernul Serbiei pentru a asigura mai departe securitatea aprovizionării în Serbia şi în regiune. Suveranitatea energetică a ţărilor fără ieşire la mare necesită rafinării locale puternice, care funcţionează predictibil şi performant, precum şi implicarea unor parteneri puternici. În acest sens, Grupul MOL se află în negocieri cu ADNOC, compania naţională de petrol a Emiratelor Arabe Unite, pentru intrarea acesteia ca acţionar minoritar în NIS, cu menţinerea de către MOL a participaţiei majoritare şi a controlului asupra companiei. Suntem pregătiţi pentru această etapă şi vom continua discuţiile cu partenerii noştri”, a declarat Zsolt Hernádi, preşedinte şi director general al Grupului MOL.

Unul dintre activele centrale ale NIS este rafinăria de la Pancevo, unitate care funcționează din 1968 și care asigură o mare parte din necesarul de carburanți al Serbiei. În ultimii 15 ani, instalația a trecut prin mai multe etape de modernizare, care au adus-o la standarde europene de producție.

Capacitatea rafinăriei este de aproape 4,8 milioane de tone anual, iar portofoliul include carburanți Euro-5, produse petrochimice, gaz natural lichefiat, bitum și combustibili pentru încălzire. Dincolo de rafinare, NIS operează o infrastructură extinsă de distribuție și vânzare, compatibilă cu modelul regional al MOL. Compania administrează aproximativ 400 de stații de alimentare în Serbia, România și Bosnia și Herțegovina, alături de operațiuni logistice și de vânzări en-gros.

NIS are și un portofoliu solid în zona de explorare și producție, cu rezerve estimate la circa 173 milioane de barili echivalent petrol și o producție zilnică de peste 20.000 de barili echivalent petrol în Serbia. În plus, compania deține licențe de explorare în România și Bosnia și Herțegovina.