Giorgio Armani încântă Veneția. Care se înclină în fața regelui Giorgio Armani. De la Sophia Loren la Jessica Chastain, de la Luca Argentero la Claudia Gerini, Margherita Buy, Eva Riccobono, Raoul Bova: multe, foarte multe vedete au participat la One Night Only, prezentarea de modă de la Arsenale din Veneția, unul dintre cele mai așteptate evenimente glamour din acest an, scrie Il Messaggero.

Giorgio Armani încântă Veneția

Prezentarea de modă Giorgio Armani Privé, care a avut loc în vechiul complex, acum restaurat, de șantiere navale și ateliere situate la capătul de est al orașului, chiar lângă pavilioanele de expoziție ale Bienalei, a fost urmată de o petrecere pentru șapte sute de invitați, cu spectacol live de Róisín Murphy și DJ set de Mark Ronson.

„O seară minunată, un spectacol magic”, a rezumat în câteva cuvinte evenimentul Sophia Loren, vorbind în numele celor 700 de invitați internaționali, despre triumful „One Night Only Venice”, prezentarea houte couture a lui Giorgio Armani organizată în seara de sâmbătă, 2 septembrie, la Arsenale.

„Giorgio ai fost grozav ca întotdeauna, te ador”, a șoptit diva premiată cu Oscar, gazda evenimentului, îmbrățișându-l pe designer. Iar Regele Giorgiò care pentru o zi a a devenit Dogele Armani della Serenissimà, a fost emoţionat până la lacrimi.

Care nu au fost singurele. Pentru că mai târziu, când a ieșit pe podium pentru a primi aplauzele oaspeților, Giorgio Armani a plâns din nou.

„Mă bucur că v-am emoționat cu frumusețea”, va spune el mai târziu.

Zeci de celebrități, prezente la evenimentul lui Giorgio Armani

În sală s-au aflat actori precum Kerry Washington, Jessica Chastain, Benicio del Toro, Louis Garrel, Sergio Castellitto, Luca Argentero, Caterina Murino, Margherita Buy, Micaela Ramazzotti, Kasia Smutniak, Raoul Bova, Claudia Gerini, Isabella Ferrari, Asia Argento, dar și mulți regizori , de la Giuseppe Tornatore la Gabriele Salvatores, de la Luca Guadagnino la Ferzan Özpetek, până la Ang Lee.

„Îi mulțumesc lui Giorgio Armani pentru că a ales Veneția pentru acest eveniment special și pentru că a oferit acest spectacol de frumusețe nu numai orașului nostru, ci și lumii”, a comentat primarul Luigi Brugnaro.

Legătura dintre Giorgio Armani și Veneția s-a născut în 1990, anul prezentării în premieră mondială a documentarului „Made in Milan” regizat de Martin Scorsese și a marii petreceri pe care designerul a găzduit-o, în cinstea regizorului, la Cà Leone pe la Giudecca.

Seara de 2 septembrie a marcat o nouă etapă a evenimentelor „One Night Only”, care s-au desfăşurat în unele dintre cele mai importante orașe ale lumii: Londra în 2006, Tokyo în 2007, Beijing în 2012, Roma și New York în 2013, Paris în 2014, și Dubai în 2021.

Cu ocazia spectacolului, Grupul Armani a decis să susțină organizația non-profit „Suntem aici Veneția” cu o donație pentru cercetare în scopul protejării lagunei, în timp ce o altă donație va merge către Venetian Heritage, fundația non-profit care sprijină și finanțează inițiative pentru promovarea și protecția patrimoniului artistic venețian.

Contribuția va fi folosită pentru restaurarea şi conservarea unei selecții de lucrări aparținând colecției Galeriei Giorgio Franchetti de la Cà d’Oro și pentru îmbunătățirea colecției în sine.

(Traducerea Cătălina Păunel, RADOR)