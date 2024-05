Gigi Becali, credincios din interes. S-a îndreptat spre Dumnezeu pentru că l-a salvat la greu

Gigi Becali a devenit credincios din interes, după ce a trecut în revistă ajutorul pe care, crede, l-a primit de la Dumnezeu. El spune că a simțit protecția divină în mai multe rânduri, de-a lungul vieții.

Patronul FCSB este un personaj care își declamă dragostea în Dumnezeu ori de câte ori are ocazia. Vorbește despre acest lucru, dă bani la biserici, poartă simbolul crucii pe haine, ascultă muzică religioasă, merge periodic la slujbă. Este felul - destul de zgomotos - în care consideră că trebuie să-și arate credința în văzul tuturor.

Afaceristul din Pipera a vorbit despre momentele în care l-a descoperit pe Dumnezeu. Gigi Becali mărturisește că a făcut-o din interes, oarecum, după ce a trecut în revistă sprijinul pe care l-a primit de la Divinitate. Becali spune că l-a descoperit pe Dumnezeu, după ce și-a notat, pe hârtie, toate situațiile dificile din care a reușit să scape. În opinia sa, toate acestea se datorează ajutorului primit de la Dumnezeu.

„L-am simțit pe Dumnezeu din tinereţe, Dumnezeu m-a protejat, eu am avut viață periculoasă. Pe vremea lui Ceaușescu și cu vânzările de miei nu eram în lege și cu oile pe câmp, prin grâu, prin porumb. Puteai să iei 10-15 ani de pușcărie. Dumnezeu m-a apărat. Eram cu distracțiile, nu am avut o viață prea creștină, eram în păcate. Eu am notat undeva exact tot ce a făcut Dumnezeu cu mine”, a povestit Gigi Becali.

Patronul FCSB se laudă cu dragostea lui Dumnezeu și crede că este un om ales de Divinitate. Dumnezeu îi ajută în toate planurile și deciziile pe care le ia. Gigi Becali este convins că, inclusiv, la fotbal, atunci când face schimbări, acestea sunt dictate de Divinitate.

Gigi Becali spune că Dumnezeu a pus dragoste în el și, de aceea, a ajuns să vorbească „în toate limbile îngerilor”. El citează din Apostolul Pavel, vorbind despre calitățile pe care le-ar fi primit de la Dumnezeu.

„Acum mă laud în Hristos, mi-e greu, dar zic, a pus Dumnezeu în mine dragostea, harismă cea mai mare, cum zice Sfântul Apostol Pavel, de a vorbi în toate limbile îngerilor. Dacă dragoste nu aveţi, nimic nu aveţi. Dacă dragoste nu am, nimic nu sunt. Deci dragostea o pune peste toate, cum zice Hristos, zice:

Prin asta să fiți cunoscuți că sunteți ucenicii mei, să vă iubiți unii pe alții. Nu a zis Hristos: Să fiți cunoscuți că sunteți ucenicii Mei, nu a zis asta. El a pus harismă dragostei peste învierea morților, peste toate celelalte, și asta a pus Dumnezeu mine, asta ştiu şi simt. Mi-ai dat dragostea, cea mai mare harismă, am primit dragostea cadou, dar după aia dragostea ce face? Dragostea lucrând, ai milostenia și toate celelalte virtuți le câștigi prin dragoste. Şi se rup celelalte patimi, ele se desprind și se rupe lanţul urâciunii

Cel ce umblă în frică de Dumnezeu, chiar dacă petrece în mijlocul oamenilor răi, nu se teme. Aşa am fost eu, are frică de Dumnezeu și poartă armă credinţei cu care poate să le biruiască pe toate. Chiar și pe cele ce par grele și cu neputință. El petrece că un uriaș în mijlocul piticilor sau ca un leu mugind în mijlocul câinilor sau vulpilor încrezâandu-se în Domnul. Aşa am fost şi eu, nu am avut frică de nimic”, a mai afirmat patronul FCSB la Romania TV.