Sport Ioan Ovidiu Sabău anunță schimbări importante la U Cluj: „Trebuie să fim corecți, fără sentimente”







Ioan Ovidiu Sabău îl acuză pe jucătorul Valentin Gheorghe de ratarea calificării în Conference League. Acesta a ratat o ocazie imensă în minutul 87, apoi a făcut henț în careu prin intermediul căruia Universitatea Craiova a deschis scorul.

Ioan Ovidiu Sabău îl critică pe Valentin Gheorghe

Ioan Ovidiu Sabău consideră că echipa sa a făcut un joc bun, însă greșelile individuale au fost cele care au pierdut meciul:

„Am făcut un joc bun, am avut câteva ocazii importante. Puteam să încheiem meciul în minutul 87 la ocazia aia 1 la 1 cu portarul.

Dai scăriță... tratezi faza atât de superficial. Nu trebuia să ia acea decizie. Se termina jocul, era gata, eram calificați!

Apoi, a fost acea fază la care nu ai voie efectiv să ridici brațul la un șut banal. Nu înțelegi momentul, se termină, ai pierdut o calificare”, a spus antrenorul lui U Cluj.

Anul trecut, U Cluj a pierut Cupa la loviturile de departajare

Antrenorul clujenilor este mulțumit de parcursul echipei de-a lungul sezonului:

„Ne-am dus în prelungiri, am reușit și să egalăm și au venit penalty-urile. Nu am reușit să ne calificăm. E trist, dar asta e meseria. Dezamăgirea e mare, toți suntem foarte afectați.

Anul trecut am pierdut Cupa la loviturile de departajare, acum nu am reușit să scriem istorie și să ne calificăm în cupele europene. Am făcut un sezon bun, multe meciuri bune, părea că avem identitate de joc, am avut posesie.

Am fost la un pas să ne calificăm în play-off, fără să facem un joc spectaculos. Foarte multe momente bune, frumoase, dar și foarte multe momente rele. Nu vreau să iau decizii la cald, mâine vom avea o discuție”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, la Prima Sport.

Ioan Ovidiu Sabău anunță schimbări în lot la vară

Ioan Ovidiu Sabău a confirmat că Daniel Popa a plecat de la U Cluj:

„Vom decide cine va rămâne, cine va pleca, ce jucători vom putea să aducem. La Daniel Popa nu se mai pune problema, el a plecat.

Suntem mai mulți care ne ocupăm de achiziții, vom vedea. Trebuie să fim foarte corecți și atenți, fără sentimente, să luăm deciziile cele mai bune pentru acest club. Să vedem cine face față presiunii. Îmi doresc să trecem la următorul nivel”, a mai spus antrenorul.