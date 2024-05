Sport Superliga: Universitatea Craiova-Sepsi Sfântul Gheorghe, 3-2. Craiovenii termină sezonul pe locul 2







Universitatea Craiova și Sepsi Sfântu Gheorghe s-au întâlnit în ultima etapă din play-off. Echipa din Bănie s-a luptat pentru locul secund din Superliga. La aceeași oră s-a jucat și celălalt meci al etapei. CFR Cluj-Farul Constanța.

Ultima etapă din play-offul din Superliga

Costel Gâlcă, tehnicianul craiovenilor, nu a putut conta pe serviciile lui Denil Madonado, Baiaram și suspendatul Houri. Sepsi a pierdut în Bănie cu 3-2 și a ratat astfel șansa de a urca în clasamentul Superliga. Pentru echipa lui Gâlcă au înscris Bană, Koljic și Ivan, iar golurile reușite de Sepsi Sfântu Gheorghe au fost semnate de Ștefănescu și Debeljuh.

Meciul a început cu gazdele în atac, Universitatea Craiova a avut șansa să deschidă scorul în minutul 6, oaspeții au replicat cinci minute mai târziu prin Varga. Tot gazdele au deschis scorul în minutul 21 printr-o scăriță.

Universitatea Craiova a egalat în debutul reprizei secunde

Elevii lui Gâlcă au egalat în minutul 46 prin reușita lui Bană. Jucătorul Craiovei a înscris cu un șut de la distanță. Șase minute mai târziu Universitatea Craiova trece în anvantaj, după ce Kojic a înscris dintr-un voleu.

Sepsi egalează în minutul 66. Debeljuh s-a înălțat peste fundașii craioveni și înscrie cu o lovitură de cap. Cu 10 minute înainte de final Universitatea Craiova trece în avantaj. Andrei Ivan a înscris cu un șut la colțul lung.

Croatul Aganovici pleacă de la Sepsi

La finalul meciului Adnana Aganovic a anunțat că pleacă de la Sepsi, echipă care a încheiat sezonul 5 din Superliga pe locul 5 cu 34 de puncte. Jucătorul croat în vârstă de 36 de ani și-a pierdut rolul de titular incontestabil.

În ultimele 4 sezoane din Superliga Aganovic a fost un jucător cheie pentru linia mediană a celor de la Sepsis Sfântu Gheorghe. „Sigur, pentru noi, există o diferență între locurile 4 și 5. Am făcut un play-off foarte bun, am făcut o figură frumoasă și am jucat toate meciurile corect. Locul cinci ne mulțumește, îl merităm. Poate, cu mai mult noroc, ajungeam o poziție mai sus”, a spus Aganovic, după eșecul de pe „Oblemenco”.

După care jucătorul croat în vârstă de 36 de ani a anunțat că va pleca de la echipa condusă de Laszlo Dioszegi. „Cred că este ultimul meu meci la Sepsi. Nu am evoluat prea mult, aici m-am simțit cel mai bine, sunt extrem de mulțumit, le mulțumesc tuturor celor de aici, însă vreau să merg undeva unde pot juca mai mult. Sunt un tip ambițios, vreau să joc din nou în play-off. Nu m-am gândit un minut unde merg, eram concentrat pe Sepsi”.

Ovidiu Popescu, mijlocașul campioanei din Superliga este un nume vehiculat pentru a-l înlocui pe croatul Aganovic.