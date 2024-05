Sport Suporterii lui Dinamo, nervoși după 3-3 cu U Cluj. Echipa, la un pas de retrogradare







Dinamo a pierdut șansa de a obține victoria împotriva echipei U Cluj în prelungiri, terminând meciul cu scorul de 3-3. Șansele echipei alb-roșii de a evita retrogradarea sunt extrem de mici. Din acest motiv, suporterii echipei Dinamo și-au pierdut răbdarea și au criticat jucătorii după rezultatul dezamăgitor cu U Cluj.

Suporterii lui Dinamo, nervoși după 3-3 cu U Cluj

Dinamo a pierdut o șansă crucială de victorie în ultimele momente, o victorie care ar fi fost vitală în lupta pentru a evita retrogradarea. Acum, perspectivele echipei sunt din ce în ce mai sumbre, iar suporterii sunt tot mai nemulțumiți.

În parcarea stadionului din Cluj, un grup de suporteri l-au așteptat pe antrenorul Zeljko Kopic și pe jucătorii echipei sale. Aceștia i-au chemat la discuții și le-au reproșat forma proastă care îi apropie tot mai mult de retrogradare în Liga 2.

„Bă, cum explicați, bă, că iar ați pierdut puncte pe final? În toate meciurile luăm gol în ultimele minute. Am avut meciul în mână. Noi am venit după voi? Ce înseamnă asta!?!”, au început să reproșeze dinamoviștii, cei mai mulți dintre ei ridicând tonul.

Apoi au continuat cu reproșurile, în timp ce jucătorii îi ascultau.

„Promovarea de anul trecut e o minciună. Ne trezim la o realitatea crudă! Înseamnă că nu meritam acea promovare. Acum ne trezim.

Vouă vă convine pata asta? Dacă retrogradăm, care mai rămâneți? Amzăr, rămâi? Patriche, rămâi? Nu mai contează cine rămâne, pentru că noi trebuie să luăm rușinea de la capăt. Și o vom face. Dar, băi, nu mai putem cu rușinea asta!”.

Concluzia lui Zeljko Kopic, după U Cluj - Dinamo: „Am văzut lucruri bune, dar am luat goluri pe greșeli”

După remiza echipei sale, scor 3-3 împotriva lui U Cluj, antrenorul croat Zeljko Kopic a făcut analiza meciului.

„Am făcut un meci bun, am văzut multe lucruri bune în jocul nostru. Dar e greu să iei gol așa, pe final. E o frustrare. Și e foarte greu de explicat ce se întâmplă. Am luat gol repede, dar am continuat să jucăm și am marcat. Cred că am jucat bine, însă am luat goluri pe două greșeli. Dar pot spune că am văzut multe lucruri bune.

Vom lupta până la capăt pentru Dinamo și pentru acest tricou. Am fost la mâna noastră, dar am pierdut multe puncte. Iar acum suntem la mâna altora. E foarte greu, dar e treaba noastră să muncim”, a declarat Zeljko Kopic, imediat după încheierea meciului.

Echipa lui Zeljko Kopic a ratat pe final victoria cu U Cluj

În ultimele momente ale meciului, echipa lui Zeljko Kopic a pierdut oportunitatea de a obține victoria împotriva lui U Cluj, după ce au reușit să marcheze și să facă 3-2 în minutul 87. Cu toate acestea, au primit un gol în minutele de prelungire, iar perspectivele de a evita retrogradarea devin din ce în ce mai slabe pentru Dinamo.

La finalul partidei, jucătorii echipei Dinamo au fost profund dezamăgiți de pierderea din nou a punctelor în ultimele momente ale meciului.

După meciul cu "U" Cluj, Ahmed Bani de la Dinamo și-a exprimat dezamăgirea față de rezultat, dar își păstrează speranța că echipa va reuși să se salveze de la retrogradare în acest sezon.