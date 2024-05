Social Un nou cutremur în România. Ce magnitudine a avut seismul







Un cutremur de 3,5 a avut loc, luni dimineață, la ora 1:41, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, a anunțat Institutul Național pentru Fizica Pământului. Seismul s-a produs la o adâncime de 140.1 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 51 km V de Focșani, 61 km NV de Buzău, 62 km E de Sfântu-Gheorghe, 71 km E de Brașov, 88 km NE de Ploiești.

Un alt cutremur în Vrancea

S-a mai produs un cutremur s-a produs în zona seismică Vrancea, județul Buzău, în urmă cu câteva zile, potrivit informațiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut o magnitudine de 3,1 grade pe scara Richter și o adâncime de 113,1 km. Cutremurul s-a petrecut la ora 01,20. Seismul a avut loc în apropierea mai multor orașe: la 48 km nord-vest de Buzău, la 60 km vest de Focșani, la 67 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, la 69 km est de Brașov și la 70 km nord-est de Ploiești.

Cum să acționăm în caz de cutremur

Seismologii vă recomandă să vă păstrați calmul în caz de cutremur. Mare atenție la scări. Ele sunt elemente de construcții foarte sensibile la deplasările diferențiate ale etajelor. Chiar dacă ieșirea de la etajele inferioare sau dintr-o locuință parter ar fi în principiu posibilă foarte rapid, în special pentru persoane tinere, afară sunt multe alte riscuri: calcane și coșuri de fum, parapete, ornamente, vitraje etc.

Alte recomandări

O altă recomandare este să rămâneți în încăpere sau locuință, departe de ferestre care se pot sparge și vă pot accidenta, protejați-vă sub o grindă, toc de ușa solid, sub un birou sau masă care sunt suficient de rezistente spre a vă feri de căderea unor obiecte mobile suprapuse, lămpi, tencuieli ornamentale etc. Puteți sta la podea lângă un perete solid, pe genunchi și coate, cu fața în jos, iar cu palmele împreunate vă veți proteja capul, ceafa, iar cu antebrațele pe lateral, capul.

Dacă vă aflați în afara unei clădiri, deplasați-vă cât mai departe de clădire, feriți-vă de tencuieli, căramizi, coșuri, parapete, cornișe, geamuri, ornamente care de obicei se pot prăbuși în stradă. Este indicat să îi ajutați pe cei din jur.