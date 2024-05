Monden Crimă la Hollywood. Actor celebru, împușcat în cursul unui jaf







Crimă la Hollywood. Un cunoscut actor din serialul „General Hospital” a murit după ce a fost împușcat pe străzile din Los Angeles.

Crimă la Hollywood. Un cunoscut actor, împușcat în timpul unui jaf

Este vorba despre Johnny Wactor, în vârstă de 37 de ani. Acesta a fost împușcat în timpul unei presupuse tentative de furt a unui catalizator în centrul orașului Los Angeles, sâmbătă dimineață. În urma împușcăturii acesta a murit.

Decesul lui Johnny Wactor a fost confirmat de agentul său pentru publicația Variety.

„Johnny Wactor a fost o ființă umană spectaculoasă. Nu doar un actor talentat care s-a dedicat meseriei sale, ci și un adevărat exemplu moral pentru toți cei care l-au cunoscut. Reprezentând munca grea, tenacitatea și o atitudine de a nu renunța niciodată. În suișurile și coborâșurile unei profesii dificile, el și-a păstrat întotdeauna bărbia sus și a continuat muncească pentru a deveni cel mai bun. Timpul petrecut cu Johnny a fost un privilegiu pe care l-am dori tuturor”, a transmis agentul actorului de la Hollywood. Înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate. Documentul care va fi eliminat Turbulențe violente. 12 oameni răniți într-un avion Qatar Airways

Ce spun autoritățile din Los Angeles

Potrivit Departamentului de Poliție din Los Angeles, un bărbat a fost împușcat mortal de unul dintre cei trei suspecți care încercau să extragă catalizatorul din mașina sa, sâmbătă, în jurul orei 3 dimineața, în zona bulevardului Pico și a străzii Hope. Bărbatul a fost declarat mort la un spital local.

Wactor l-a interpretat în serialul „General Hospital” pe Brando în perioada 2020 - 2022, fiul lui Gladys Corbin (Bonnie Borroughs), care era căsătorită cu dependenta de droguri Sasha Corbin (Sofia Mattsson).

Și alți actori din celebrul serial de la Hollywood au murit

Decesul lui Johnny survine la doar câteva luni după ce General Hospital a pierdut o altă vedetă, Robyn Bernard. Robyn a fost găsită moartă în San Jacinto, California, pe 12 martie, la vârsta de 64 de ani. Una dintre primele actrițe ale serialului, ea a interpretat rolul lui Terry Brock în drama televizat timp de aproximativ șase ani, în anii 1980.

Anul trecut, fanii serialului General Hospital au fost îndurerați și de pierderea legendarei actrițe Jacklyn Zeman, care a murit la vârsta de 70 de ani. Jacklyn s-a stins din viață pe 10 mai 2023, după o luptă cu cancerul.

Johnny Wactor, o carieră impresionantă la doar 37 de ani

Wactor și-a făcut debutul în televiziune în serialul dramatic Lifetime "Army Wives", unde a apărut în diverse roluri de invitat între 2007 și 2009. De asemenea, a fost invitat în serialele "Westworld", "The OA", "Station 19", "Siberia", "Agent X", "Vantastic", "Animal Kingdom", "Hollywood Girl", "Training Day", "Criminal Minds", "Struggling Servers", "Age Appropriate", "NCIS", "The Passenger" și "Barbee Rehab".

După ce a jucat în "Army Wives", Wactor a lucrat la mai multe scurtmetraje începând din 2010, printre care "The Grass Is Never Greener", "GoldenBox", "The Con-Artist", "Flyover States", "A Most Suitable Applicant", "The Interrogation", "Anything for You", "Abby", "The Relic" și "We Won't Forget", printre altele. A scris și a jucat în scurtmetrajul "Broken Riders" (2022). Wactor a apărut, de asemenea, în mai multe filme de lung metraj, inclusiv "USS Indianapolis: Men of Courage" (2016), regizat de Mario Van Peebles și având în distribuție pe Nicolas Cage, Tom Sizemore și Thomas Jane. Alte apariții în filme includ "Menthol", "Ever", "Trapper's Edge", "Supercell" și "Dead Talk Tales: Volume I".