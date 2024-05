Scandalul Coldea, văzut de Traian Băsescu: Un infractor pensionar

Traian Băsescu crede că Florian Coldea va ajunge la pușcărie dacă ceea ce se vehiculează despre el este real. Fostul președinte a rememorat momentul în care l-a numit la conducerea SRI.

Fostul general SRI Florian Coldea este anchetat penal de DNA. El este acuzat de trafic de influență și spălare de bani, alături de un alt fost ofițer SRI, Dumitru Dumbravă și de avocatul Doru Trăilă.

Fostul președinte a vorbit despre scandalul momentului, în care este implicat Florian Coldea. Traian Băsescu este de părere că fostul general reprezintă o vulnerabilitate, dat fiind informațiile secret la care a avut acces. În opinia sa, fostul general s-a pensionat în urmă cu șapte ani, iar acum a ajuns într-o situație delicată.

Fostul președinte a precizat că a ascultat înregistrările audio din dosar, însă nu l-a regăsit pe Florian Coldea vorbind. El a precizat că în aceste înregistrări apare doar numele generalului, în discuția altor persoane. Cu toate acestea, a declarat Traian Băsescu, dacă se confirmă informațiile apărute în spațiul public, Florian Coldea trebuie să meargă la închisoare.

În acest context, Traian Băsescu a amintit cum a decis să-l nominalizeze pe Florian Coldea în conducerea SRI. Fostul președinte a vorbit despre ceea ce s-a întâmplat în caul răpirii jurnaliștilor, în Irak. Florian Coldea a jucat un rol important în eliberarea acestora.

„După răpirea ziariștilor din Irak, convocam șefii de structuri și comandamente. Șeful unei structuri venea cu Coldea, eu îl întrebam pe general și îmi răspundea Coldea. Mi-a făcut o impresie bună și am zis ce să fac, să pun un director nou și o să pun un prim adjunct dintre cei vechi, și atunci am zis îl iau pe acest tânăr ofițer și îl promovez. Era o necesitate absolută să schimbi la vârf după schimbarea regimului, dupa guvernarea Năstase. Și la Parchetul General am adus o procuroare din țară. Am cerut situația direcțiilor din țară, am găsit-o pe Laura Codruța Kovesi. Avea câteva dosare, dar sentințe conform cererii procurorului”, a mai arătat Traian Băsescu.