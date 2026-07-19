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Gigantul Samsung își mută sediul. Sute de angajați trebuie să aleagă între relocare și plecare

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Gigantul Samsung își mută sediul. Sute de angajați trebuie să aleagă între relocare și plecaresamsung / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Samsung Electronics va reduce 739 de posturi în statul american New Jersey, în contextul relocării sediului său din Englewood Cliffs, New Jersey, în Texas până la sfârșitul acestui an, potrivit unei notificări oficiale WARN și informațiilor publicate de Reuters.

Mutarea afectează una dintre cele mai importante divizii de electronice de consum ale companiei și reprezintă una dintre cele mai ample reorganizări anunțate de gigantul sud-coreean în Statele Unite în acest an.

Samsung Electronics America gestionează pe piața americană vânzările și marketingul pentru telefoane mobile, televizoare, electrocasnice și alte produse electronice.

Compania susține însă că notificarea nu reflectă o concediere colectivă în sensul obișnuit al termenului, deoarece majoritatea angajaților afectați au primit oferte de relocare în Texas.

Relocarea sediului schimbă structura companiei

Notificarea depusă în baza legislației americane Worker Adjustment and Retraining Notification (WARN) indică faptul că sunt vizate 739 de poziții din Englewood Cliffs.

Documentul este obligatoriu în SUA atunci când o companie intenționează concedieri colective sau închiderea unei unități.

Samsung a precizat pentru Reuters că reorganizarea este legată de mutarea sediului central al diviziei americane de electronice de consum în Texas.

Compania a explicat că procesul poate determina modificări ale structurii de personal, inclusiv în cazul angajaților care aleg să nu se relocheze sau al unor funcții care vor fi reorganizate pentru a corespunde noilor priorități de business.

Compania respinge ideea unor concedieri clasice

Reprezentanții Samsung au insistat că situația nu trebuie interpretată drept un val tradișnuit de concedieri.

Potrivit companiei, o mare parte dintre salariații afectați au primit posibilitatea de a-și continua activitatea în Texas, acolo unde va funcționa noul sediu american al diviziei de electronice de consum.

Samsung Electronics

Sursă foto: X.com

În schimb, angajații care nu acceptă relocarea sau ale căror poziții sunt eliminate vor părăsi compania în cadrul acestui proces de reorganizare.

Samsung nu a precizat câți dintre cei 739 de angajați vor accepta efectiv mutarea.

Divizia de semiconductori nu este implicată

Compania a subliniat că reorganizarea privește exclusiv Samsung Electronics America, responsabilă de produsele electronice de consum din Statele Unite.

Operațiunile din domeniul semiconductorilor nu fac parte din această restructurare și continuă să funcționeze separat.

Relocarea are loc într-un moment în care Samsung încearcă să își eficientizeze operațiunile din SUA și să își concentreze activitatea în Texas, stat care a atras în ultimii ani investiții importante din industria tehnologică.

Ce impact poate avea decizia

Samsung avea aproximativ 1.200 de angajați în New Jersey, potrivit unor informații publice citate de Reuters. Astfel, notificarea WARN acoperă o parte semnificativă din forța de muncă a companiei din acest stat.

Mutarea sediului confirmă tendința mai amplă prin care mai multe companii aleg state cu costuri operaționale mai reduse și cu politici fiscale considerate mai favorabile mediului de afaceri.

Pentru angajați, impactul depinde în mare măsură de acceptarea ofertelor de relocare, în timp ce pentru Samsung obiectivul declarat este alinierea structurii organizaționale la prioritățile actuale ale companiei.

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