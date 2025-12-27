Monden

Giani Kiriță, dezvăluiri dureroase: Eu nu am spus niciodată tată

Giani Kiriță, dezvăluiri dureroase: Eu nu am spus niciodată tatăSursa: Giani Kiriță, Instagram
Fostul fotbalist Giani Kiriță a povestit la un podcast faptul că relația cu tatăl său nu a existat. Ba mai mult, acesta nu a folosit niciodată cuvântul tată.

Giani Kiriță a dus lipsa tatălui

Fostul fotbalist a explicat faptul că tatăl său a plecat de acasă când el era foarte mic. Ba mai mult, acesta venea și îl privea de la distanță, dar niciodată nu s-a apropiat de propriul copil. Drept urmare, nu a înțeles niciodată de ce a păstrat distanța.

”Eram acolo la țară la Săbăreni unde m-am născut și îl vedeam în spatele porții. Problema e că nu am înțeles niciodată de ce nu a venit să vorbească cu mine. Că într-adevăr el a făcut foarte urât”, a explicat Giani Kiriță.

Viață de familie violentă

Pe de altă parte, acesta a explicat că viața lui de familie a fost una extrem de violentă. Asta pentru că tatăl lui se comporta foarte urât.

”Mama a avut o viață foarte grea cu el, de la spart geamuri la din alea grele de tot. Chiar și după ce au divorțat venea și spărgea geamuri. Apoi am crescut, am început să joc fotbal, îl vedeam acolo, în tribune, dar nu a venit niciodată să vorbească cu mine. Eu am avut și o traumă de genul: eu nu am zis tată niciodată în viața mea. Mama s-a recăsătorit, dar eu nu am putut să zic tată, că nu mergea, na”, a mai spus fotbalistul.

A făcut carieră în fotbal

Chiar dacă viața de familie a fost departe de perfecțiune, Giani Kiriță a reușit să își facă o carieră pe plan sportiv. Acesta a fost mai mulți ani căpitan al echipei Dinamo București, iar apoi a jucat la diferite echipe din Turcia. În acest moment este antrenor, dar este liber de contract. Pe de altă parte, acesta se ocupă de diferite proiecte televizate, atunci când se oferă ocazia.

