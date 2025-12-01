Gheorghe Hagi, despre momentul critic al carierei de fotbalist. A riscat să iasă din joc

Gheorghe Hagi (60 de ani), cel mai important fotbalist român din istorie, a vorbit despre un moment crucial al carierei, care ar fi putut să-l coste scump. Se întâmpla la vârsta de 14 ani, atunci când juca alături de fotbalisti de vârste mai mari. Și fusese remarcat și de oficialii Federației Române de Fotbal (FRF).

„Un moment foarte greu al meu a fost când la Farul, la juniori, m-a luat de la 14 ani, m-a luat la cei de 18 ani...jucam cu colegi cu 4 ani mai mari. Am început foarte bine în primele 3-4 etape, iar într-a 4-a etapă a venit pe teren domnul profesor Lazăr cu hârtia ca să semnez şi să mă duc la echipa naţională.

Şi atunci a venit neprevăzutul, unde tata nu a vrut să mă lase, a zis că sunt prea mic să merg acolo. Cei de la Bucureşti imediat m-au suspendat atunci pe un an de zile. Nu am jucat niciun meci”, a povestit fostul căpitan al echipei naționale a României în cadrul campaniei „Povestea spune că putem”.

Chiar dacă era într-o situație foarte complicată, tânărul fotbalist de la acea vreme a continuat să vină la antrenamente și să se pregătească exemplar, fiind dat ca exemplu de antrenor.

„Am venit la toate antrenamentele. Antrenorul, nea Titi Mareş m-a dat exemplu... le spunea celorlalţi: de ce vine băiatul ăsta la toate antrenamentele dacă el nu joacă duminică şi voi de ce lipsiţi? Făcând acest lucru, antrenându-mă, a venit selecţia la 15 ani şi atunci tata m-a lăsat, atunci a înţeles”, și-a mai amintit Hagi.

„Să nu cedezi niciodată! Cel care se naşte pentru aşa ceva nu se lasă niciodată. Totul depinde numai de tine, de forţa ta interiorară. La mulţi ani, România!”, a mai transmis „Regele”.