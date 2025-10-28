Geamurile termopan au nevoie de reglare sezonieră. Pot reduce factura la căldură

O locuință confortabilă depinde în mare măsură de tipul de ferestre instalat, iar reglajul acestora în funcție de sezon joacă un rol important în eficiența lor. Ferestrele realizate din tâmplărie PVC, cunoscute pentru capacitatea de a menține temperatura optimă în interior, reduc semnificativ pierderile de căldură în sezonul rece și protejează împotriva supraîncălzirii în lunile toride. În plus, oferă izolare fonică, rezistență structurală și protecție împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile.

Pentru a le menține performanța de-a lungul timpului, este esențială întreținerea periodică și, mai ales, adaptarea funcționării lor în funcție de sezon. Reglajul specific verii și iernii optimizează microclimatul interior și previne deteriorările premature.

Acest reglaj sezonier permite ajustarea presiunii cu care fereastra se închide, oferind ventilație eficientă vara și etanșeitate maximă iarna. Operațiunea poate fi realizată cu ușurință chiar de proprietar, folosind câteva unelte simple și instrucțiuni adecvate.

Ajustarea termopanelor în funcție de anotimp este recomandată în special ferestrelor montate de peste cinci ani, pentru a le menține integritatea și funcționalitatea. În sezonul cald, trecerea pe modul estival permite aerisirea fără a deschide complet fereastra și ajută la păstrarea unei temperaturi plăcute în interior. În schimb, iarna, reglajul sporește etanșeitatea pentru a preveni pierderile de căldură și a asigura confort termic constant.

Această operațiune contribuie la extinderea duratei de utilizare a ferestrelor și oferă o protecție suplimentară împotriva variațiilor de temperatură și a curenților de aer.

Scopul reglării este acela de a menține nivelul dorit de confort, eficiență energetică și siguranță. De aceea, este important să fie respectate câteva etape care vizează verificarea componentelor esențiale ale ferestrelor termopan.

Pe lângă cadrul ferestrei, feroneria joacă un rol decisiv în funcționarea optimă a acesteia. Setul de componente mecanice – precum balamalele, șuruburile, sistemele antiefracție și încuietorile – colaborează pentru a asigura izolare fonică, protecție împotriva factorilor externi și siguranță sporită.

Feroneria trebuie să fie rezistentă la uzură și șocuri mecanice. Pentru a funcționa corect, se recomandă:

ungere regulată, de minimum două ori pe an;

utilizarea unor uleiuri fără rășini;

verificarea și strângerea elementelor de siguranță, în special a celor din sistemul antiefracție, dacă apar semne de slăbire.

De asemenea, garniturile sunt esențiale pentru etanșarea dintre profilul ferestrei și sticla termopan. Ele împiedică pierderile de energie, pătrunderea aerului rece sau a apei și contribuie la menținerea unei atmosfere silențioase la interior.

În timp, garniturile se pot uza, ceea ce poate duce la compromiterea izolării fonice, creșterea consumului de energie și apariția infiltrațiilor. Verificarea lor periodică este crucială pentru menținerea performanței ferestrelor.

Profilele PVC sunt prevăzute cu o bandă metalică în jurul ramei care include un mic element de ajustare numit imbus. Acesta poate avea forma hexagonală, dreaptă sau oblică. Pentru a seta ferestrele pe modul de vară, este necesară rotirea imbusului spre stânga cu ajutorul unei șurubelnițe.

Prin acest reglaj se reduce presiunea asupra garniturii de etanșare, ceea ce permite o ventilație naturală și previne supraîncălzirea interiorului. Verificarea se face ușor: dacă o foaie de hârtie așezată pe toc poate fi retrasă întreagă după închiderea ferestrei, reglajul este realizat corect.

Pentru trecerea pe regim de iarnă, imbusul se rotește în sens invers, adică spre dreapta. Această ajustare crește presiunea ferestrei asupra garniturii și asigură închiderea ermetică, reducând pierderile de căldură.

Prin reglarea corectă, ferestrele mențin un climat interior cald și protejează împotriva curenților de aer și a umezelii.

Ajustarea se recomandă doar ferestrelor cu o vechime mai mare de cinci ani, care pot prezenta semne naturale de uzură. Intervențiile excesive sau forțarea componentelor pot afecta structura tâmplăriei și pot diminua capacitatea de izolare fonică și termică.

Indiferent de modul de reglaj, întreținerea periodică este esențială. Uzura avansată poate duce la deteriorarea definitivă a tâmplăriei și la pătrunderea aerului rece în interiorul locuinței.

Ferestrele termopan oferă multiple beneficii, motiv pentru care sunt preferate de tot mai mulți proprietari. Pentru rezultate durabile, este recomandată investiția într-o tâmplărie PVC certificată, realizată din materiale rezistente, care garantează eficiență energetică și confort sporit.

Ferestrele termoizolante sunt expuse uzurii constante, motiv pentru care igienizarea regulată este esențială. Curățarea se face folosind o lavetă umezită în apă caldă, evitând soluțiile agresive și materialele abrazive.

Garniturile și balamalele necesită lubrifiere periodică, folosind silicon sau glicerină pentru a menține elasticitatea și funcționalitatea. În cazul în care ferestrele nu au mai fost curățate de mult timp, se poate utiliza un spray degresant, dar întotdeauna cu atenție la ustensilele folosite, pentru a evita zgârierea suprafețelor.

De asemenea, este important să fie evitate substanțele pe bază de diluanți sau pulberi abrazive, care pot afecta finisajul tâmplăriei, potrivit reformex.ro.