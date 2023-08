Găluște sau gomboţi cu cireșe şi vişine. O rețetă fel de bună ca cea cu prune

La rețeta de găluște cu prune, se folosește de obicei aluatul clasic, cu cartofi. Urmând exact procedeul și cantitățile de la rețeta obişnută veţi obține un desert deosebit de bun. Pentru aluatul opărit de la reţeta de găluște sau gomboţi cu cireșe şi vișine aveţi nevoie de următoarele ingrediente:

150 ml apă

7 grame (1 linguriță rasă) de sare + 1 lingură cu vârf în apa pt. fierberea găluștelor

200 gr de unt cu 80% grăsime

250 gr griș de grâu

4 ouă de mărime medie (55 gr/bucată, cântărite întregi)

80 de grame de făină

Găluște sau gomboţi cu cireșe şi vişine – Umplutura

Pentru umplutură aveţi nevoie de următoarele produse:

300-320 de grame de cireșe sau vișine (50 de bucăți am folosit eu)

150 de grame de pesmet

1 lingură de ulei + 30 de grame de unt

1 plic de zahăr vanilat borbon

60-75 de grame de zahăr tos (eu am folosit zahăr brun, se poate pune după gust)

opțional, puțină scorțișoară

Sursa foto: lauralaurentiu.ro

Găluște sau gomboţi cu cireșe şi vişine – Mod de preparare

Aluatul opărit: Într-o crăticioară de 1 litru, am măsurat apa și am adăugat untul cântărit, tăiat în bucățele. Am pus de la început 1 linguriță rasă de sare și am pus crăticioara pe foc iute, să fiarbă. Când apa cu untul – care între timp s-a topit – a dat în clocot, am adăugat grișul în ploaie, amestecând continuu, ca să evit formarea cocoloașelor.

În scurt timp, grișul a absorbit complet lichidul. Am obținut o compoziție ca o mămăligă vârtoasă, pe care am mai gătit-o pe foc mediu timp de 2 minute, amestecând continuu. Am oprit focul și am lăsat compoziția să se răcorească, până a fost doar călduță. Am adăugat ouăle, câte două odată, amestecând viguros, să se încorporeze bine în aluatul opărit.

După ce ouăle s-au omogenizat perfect în compoziție, am adăugat și făina, toată deodată. La început, am amestecat cu o spatulă lată, ca să încorporez făina în aluat. Când amestecarea a devenit insuficientă, am răsturnat aluatul pe o bucată de folie alimentară, întinsă pe planul de lucru, și l-am frământat puțin cu mâna, până s-a omogenizat complet. Aluatul obținut trebuie să fie neted, omogen și complet nelipicios. E chiar unsuros la atingere, nicio șansă să se lipească.

Sursa foto: lauralaurentiu.ro

Găluște sau gomboţi cu cireșe şi vişine – Pregătirea pesmetului

În timp ce aluatul opărit se răceşte (înainte să adaug ouăle), am spălat, am scurs și am curățat de sâmburi cireșele. Dacă preferați, le puteți lăsa întregi, cu sâmbure cu tot. Tot în acest răstimp, am pregătit și pesmetul aromat. Într-o tigaie, am încins uleiul, pe foc moderat, și am adăugat untul. Când untul s-a topit, am adăugat pesmetul, tot deodată.

Am amestecat continuu, ca să nu se ardă, până când pesmetul s-a rumenit ușor și a început să miroasă a plăcintă coaptă. În acest moment, l-am tras de pe foc și am adăugat zahăr brun – puteți pune mai mult sau mai puțin zahăr, după gust – și 1 plic de zahăr vanilat bourbon. Dacă doriți să puneți și scorțișoară, merge adăugată cam 1 linguriță.

Sursa foto: lauralaurentiu.ro

Găluște sau gomboţi cu cireșe şi vişine – Modelarea găluștelor

Înainte să modelaţi găluștele, se pune pe foc o oală mare, cu 4 litri de apă, în care am adăugat 1 lingură de sare. Având atât cireșele, cât și aluatul gata, am început să modelez găluștele. Am rupt din aluat bucățele cam cât o nucă și le-am rotunjit în palmă. Absolut opțional, puteți cântări bucățile de aluat.

Această cantitate de aluat, pe care eu am respectat-o pentru toate găluștele, m-a asigurat să fac găluște cu cireșe egale, cu un strat de aluat subțire, doar cât să îmbrace cireașa din interior. În plus, fiind egale, s-au gătit toate în același timp. Desigur, o dimensiune uniformă contează și pentru aspectul final al preparatului.

Sursa foto: lauralaurentiu.ro

Am încercat de câteva ori să aplatizez aluatul și apoi să învelesc cireșele. Dacă aș fi continuat așa, ar fi fost o muncă destul de migăloasă! Noroc că am descoperit repede o manieră mult mai simplă și mai rapidă de modelare! Pur și simplu, cu arătătorul mâinii drepte, am făcut o adâncitură în bila de aluat.

În această adâncitură, am presat ușor o cireașă fără sâmbure. Am adus marginile aluatului peste cireașă și am presat ușor, apoi am rotunjit găluștele în mâini. Am obținut 50 de bucăți de găluște cu cireșe, egale și frumos rotunjite.

Găluște sau gomboţi cu cireșe şi vişine – Fierberea găluștelor

Când apa din oală a fiert în clocot, am adăugat jumătate dintre găluștele cu cireșe și am redus focul la mic. Gătirea acestora este foarte rapidă, practic, în momentul în care se ridică la suprafață, ele sunt gata. Le-am mai lăsat doar 2 minute, să se pătrundă bine. Fierberea fiecărei șarje (de câte 25 de bucăți) a durat câte 4-5 minute, așa că nu are sens să se înghesuie toate deodată, la fiert.

Cu o spumieră, am scos din oală găluștele fierte și le-am lăsat câteva clipe să se scurgă bine de apă. Apoi se tăvălesc prin pesmetul rumenit.