Gabi Luncă a murit. Conducerea Spitalului Județean Ilfov a anunțat că artista a venit în stare foarte gravă la spital, unde a fost internată de urgență. Avea afectare pulmonară de 90 la sută, spre 100 la sută, susțin oficialii. În această situație, pentru că Gabi Luncă nu mai putea respira cu proprii plămâni, medicii au luat decizia să o intubeze.

„Pacienta de 82 ani internată pe 13.03 în spitalul nostru și admisă în STI în 14.04 cu pneumonie SARS-CoV-2 formă severă, afectare pulmonară 90-100%, cu evoluție trenantă și necesar de ventilație mecanică inițial noninvazivă, ulterior intubată pentru ARDS pulmonar. Ulterior a dezvoltat disfuncție multiplă de organ și a survenit decesul în data de 2.04 ora 20,50. S-au respectat toate protocolalele medicale, pacienta nu a prezentat infecții asosiate actului medical, secreția traheală a fost negativă la intubație. S-a ținut legătura cu familia și a fost informată permanent de starea pacientei” , au comunicat oficialii Spitalului Județean Ilfov.

Gabi Luncă a murit vineri seara

Gabi Luncă a murit vineri seara, la ora 20.50. După ce familia a fost anunțată de nefericitul eveniment, cadrele medicale au dus corpul neînsuflețit la morgă unde a fost introdus în doi saci, care a fost sigilat. Procedura în aceste cazuri, prevede că sicriul va fi predat familiei, care nu are voie să îl deschidă, iar după asta în termen de alte 24 de ore va avea loc slujba de înmormântare.

Artista care i-a încântat zeci de ani pe români, a fost internată în prima fază la Instititul ”Matei Balș”, din București, de unde a fost transferată la Spitalul Judeţean Ilfov, unde cu greu s-a găsit cu un loc liber la ATI.

Rebeca Onoriu, fiica Gabrielei Luncă , a povestit că starea mamei ei era în ușoară ameliorare, și că după ce fusese, inițial intubată, a ajuns la masca de oxigen.

„Mulțumesc pentru interesul cu privire la starea de sănătate a mamei mele. Mă tem să mă pronunț. E vorba totuși de un COVID. El, înțeleg, că poate fi și pervers și atunci mi-e greu să mă pronunț. Este stabilă, cooperantă, nu este intubată, Slavă Domnului, însă are nevoie de masca aceea de oxigen. Am stat de vorbă în fiecare zi, însă nu am obosit-o foarte mult la telefon, ea fiind cu acea mască. În primă fază a avut o mască, un fel de full face şi acum am trecut la o mască mai slabă, deci un punct înspre bine. Multe nu sunt de spus. Vrem doar să o auzim. Ne interesăm pe secţie, doamnele de la spital sunt foarte amabile şi drăguţe şi tot timpul este supravegheată video şi ne dau informaţii în timp real”, a spus fiica artistei, pentru Antena 3.