Am stat de vorbă în fiecare zi, însă nu am obosit-o foarte mult la telefon, ea fiind cu acea mască. În primă fază a avut o mască, un fel de full face şi acum am trecut la o mască mai slabă, deci un punct înspre bine. Multe nu sunt de spus. Vrem doar să o auzim. Ne interesăm pe secţie, doamnele de la spital sunt foarte amabile şi drăguţe şi tot timpul este supravegheată video şi ne dau informaţii în timp real.

Mă tem. Avem de-a face cu un COVID şi atunci mă tem să fac declaraţii, dar din respect pentru publicul mamei, aş vrea să fie informaţii corecte. Da, întradevăr, au fost două teste pozitive. Ne-am internat acum patru zile şi Dumnezeu este medic peste medici. Aşteptăm vindecarea”, spunea în urmă cu câteva zile Rebeca Onoriu, pentru Antena 3.

Familia era însă îngrijorată, întrucât Gabi Luncă a avut în trecut cancer mamar şi se temea că este vulnerabilă în faţa virusului SARS-CoV-2.

Dumnezeu i-a vrut la El pe trei din marii artiști ai României