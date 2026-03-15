Frontierele Europei intră în era digitalizării. Sistemul care înlocuiește definitiv ștampilele din pașaport, introdus din aprilie

Europa face un pas important spre digitalizarea controalelor de la frontiere. Începând cu 10 aprilie 2026, ștampilele din pașaport vor fi eliminate și înlocuite de sistemul electronic Entry/Exit System, cunoscut sub denumirea EES. Noul mecanism va schimba modul în care sunt înregistrate intrările și ieșirile persoanelor care călătoresc din afara Uniunea Europeană în spațiul Schengen Area, arată Capital.

Controlul la frontieră va deveni digital, iar datele vor fi colectate automat, fără folosirea ștampilelor fizice. EES este un sistem informatic creat pentru a înregistra electronic fiecare intrare și ieșire a călătorilor din statele care nu fac parte din Uniunea Europeană. În locul ștampilei din pașaport, autoritățile vor colecta mai multe tipuri de informații biometrice.

Sistemul va înregistra numele complet al persoanei, datele din pașaport sau din documentul de călătorie, amprentele digitale și o fotografie facială. În plus, vor fi stocate data și locul trecerii frontierei.

Datele vor rămâne în sistem timp de trei ani. Astfel, la următoarele călătorii, identificarea va putea fi făcută rapid, prin recunoașterea biometrică.

Cetățenii din Uniunea Europeană și persoanele care dețin permis de ședere valabil în spațiul Schengen nu vor fi supuși acestei proceduri. Ei vor continua să utilizeze culoarele obișnuite de control.

Autoritățile europene avertizează că, în prima perioadă după introducerea sistemului, timpii de așteptare ar putea crește. În aeroporturile aglomerate sau la punctele rutiere de frontieră pot apărea cozi, în special în sezonul turistic.

Călătorii care dețin pașapoarte biometrice vor putea folosi kiosk-uri self-service. Aceștia vor scana documentul, vor lăsa amprentele digitale și vor face o fotografie facială pentru înregistrare.

Persoanele fără pașaport biometric vor trebui să treacă prin controlul clasic, unde datele vor fi introduse manual de un ofițer de frontieră.

Unul dintre obiectivele principale ale noului sistem este controlul automat al perioadei de ședere în spațiul Schengen. Regulile actuale permit cetățenilor din afara UE să rămână maximum 90 de zile într-un interval de 180 de zile.

EES va calcula automat durata șederii și va alerta autoritățile în cazul în care această limită este depășită. Sistemul reduce și riscul de fraudă, deoarece elimină posibilitatea falsificării sau ignorării ștampilelor din pașaport.

Digitalizarea frontierelor europene nu se oprește aici. Până la finalul anului 2026 urmează să fie lansat și sistemul European Travel Information and Authorisation System, cunoscut ca ETIAS.

Acesta va obliga cetățenii din aproximativ 60 de state din afara Europei să obțină o autorizație de călătorie online înainte de a intra în spațiul Schengen. Taxa estimată este de aproximativ 20 de euro, iar autorizația va fi valabilă trei ani.