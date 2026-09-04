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Franța își consolidează operațiunile de salvare în Canalul Mânecii. Frontex trimite trei nave europene

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Franța își consolidează operațiunile de salvare în Canalul Mânecii. Frontex trimite trei nave europenenava de razboi / sursa foto> dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Frontex va detașa temporar trei nave pentru a sprijini operațiunile franceze de căutare și salvare din Canalul Mânecii, în contextul creșterii presiunii migratorii, potrivit Reuters.

Două nave spaniole vor participa la misiuni în perioada septembrie-octombrie, iar o navă din Lituania va fi implicată ulterior, până în luna ianuarie.

Măsura vine la câteva zile după întâlnirea dintre liderii Franței și Marii Britanii, în cadrul căreia migrația și traversările ilegale ale Canalului Mânecii s-au aflat printre principalele subiecte.

Decizia este importantă deoarece urmărește consolidarea temporară a capacităților de intervenție într-o zonă în care ambarcațiunile improvizate continuă să pună în pericol vieți omenești.

Trei nave europene se alătură misiunilor franceze

Potrivit autorităților maritime franceze, navele Frontex vor completa temporar resursele deja mobilizate pentru operațiunile de salvare. Două nave spaniole sunt programate să participe în lunile septembrie și octombrie, urmând ca o navă lituaniană să preia ulterior o parte din aceste misiuni.

„Ca răspuns la criza migratorie în curs din Canalul Mânecii, Frontex va desfășura nave de patrulare pentru a completa temporar resursele franceze implicate în operațiunile de căutare și salvare”, a transmis Prefectura Maritimă a Canalului Mânecii și Mării Nordului, citată de Reuters.

Operațiunile se desfășoară în principal pentru intervenția în situații de urgență, într-o zonă maritimă cu trafic intens și condiții dificile de navigație. Detașarea navelor este temporară și vizează sprijinirea capacităților franceze existente.

Canalul Mânecii, o rută maritimă periculoasă

Traversarea Canalului Mânecii cu ambarcațiuni improvizate reprezintă un risc major pentru persoanele care încearcă să ajungă din Franța în Marea Britanie. Curentii puternici, traficul comercial intens și starea precară a unor bărci pot transforma călătoria într-o situație de urgență.

În august, paza de coastă franceză a intervenit pentru salvarea a 157 de persoane aflate la bordul unei ambarcațiuni care a luat foc în timp ce încerca să traverseze Canalul. Incidentul ilustrează riscurile cu care se confruntă echipele de salvare și persoanele aflate pe mare.

Franța și Marea Britanie caută soluții pentru reducerea traversărilor

Migrația prin Canalul Mânecii este una dintre principalele teme de dezbatere politică din Franța și Marea Britanie.

frontex

frontex / sursa foto> dreamstime.com

Guvernul britanic se confruntă cu presiuni pentru reducerea sosirilor cu ambarcațiuni mici, în timp ce autoritățile franceze încearcă să gestioneze intervențiile maritime și cooperarea cu partenerii europeni.

În aprilie, Marea Britanie a anunțat un acord pe trei ani prin care va acorda Franței până la 660 de milioane de lire sterline, echivalentul a aproximativ 893 de milioane de dolari, pentru consolidarea securității la frontieră și reducerea traversărilor ilegale. O parte din fonduri este condiționată de rezultatele obținute.

Cele două țări au convenit anterior și asupra unui program-pilot de tip „one in, one out”. Conform acordului, Franța acceptă returnarea persoanelor fără documente care ajung în Marea Britanie cu ambarcațiuni mici, iar Londra acceptă, în schimb, un număr echivalent de solicitanți de azil care au legături de familie în Regatul Unit.

Sprijin temporar pentru operațiunile de salvare

Detașarea navelor Frontex reprezintă o măsură de sprijin pentru autoritățile franceze, în condițiile în care traversările Canalului Mânecii continuă să genereze intervenții de urgență. Participarea navelor europene este programată până în luna ianuarie, în funcție de calendarul stabilit pentru operațiuni.

Măsura urmărește să crească temporar capacitatea de căutare și salvare a Franței, pe fondul presiunii migratorii și al riscurilor asociate traversărilor ilegale ale Canalului Mânecii.

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