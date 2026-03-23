Monden

Fostul prinț Andrew, în izolare la Sandringham. Prima apariție publică, după reținerea din februarie

Comentează știrea
Fostul prinț Andrew, în izolare la Sandringham. Prima apariție publică, după reținerea din februariePrințul Andrew / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Fostul prinț Andrew a fost surprins în public pentru prima dată după ce, în februarie, a fost reținut în legătură cu acuzații privind legăturile sale cu miliardarul Jeffrey Epstein, potrivit Page Six.

Fostul prinț Andrew stă ascuns

Imaginile îl arată pe Andrew în incinta domeniului Sandringham din comitatul Norfolk, unde se află în prezent. Acesta își plimba câinii, fiind însoțit de un agent de securitate, într-o apariție discretă, departe de ochii publicului.

Prințul Andrew și fosta soție

Prințul Andrew, alături de fosta lui soție, Sarah. Sursa foto: captură video

Mutarea sa la Sandringham vine după ce a fost obligat să părăsească Royal Lodge, reședința sa de 30 de camere din Windsor, în urmă cu aproximativ o lună. Prințul Andrew a fost reținut pe 19 februarie, chiar de ziua sa de naștere, fiind suspectat de abateri în exercitarea funcției publice, acuzație legată de presupusa transmitere de documente comerciale confidențiale către Jeffrey Epstein.

Este vizibil afectat

În aceeași zi, acesta ar fi fost fotografiat părăsind locul reținerii, vizibil afectat, în spatele unei mașini. În eventualitatea unei condamnări, fostul duce de York ar putea risca inclusiv o pedeapsă cu închisoarea pe viață. Andrew a negat în mod constant toate acuzațiile formulate împotriva sa.

Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein. Sursă foto: Captură video

De la izbucnirea scandalului, fostul membru al familiei regale britanice a ales să se retragă din viața publică, fiind văzut rar în spațiul public. În această perioadă, el s-a mutat temporar pe domeniul regal Sandringham, unde își petrece timpul într-un regim discret.

În același timp, presa internațională a relatat că fosta sa soție, Sarah Ferguson, se confruntă cu dificultăți , după ce a pierdut accesul la reședința regală comună. Mai multe surse au spus că aceasta ar fi locuit temporar la prieteni apropiați, inclusiv la Priscilla Presley.

Situația familiei îi afectează și pe fiicele lor, Prințesa Beatrice și Prințesa Eugenie. Potrivit presei britanice, Eugenie s-a retras din rolul de patron al organizației Anti-Slavery International după șapte ani, în contextul scandalului în care este implicat tatăl său.

Fiicele lui au de suferit

Surse apropiate familiei susțin că cele două prințese sunt profund afectate de situație și au fost nevoite să își modifice planurile publice și personale pentru anul în curs. Totuși, acestea nu ar fi preocupate în principal de consecințele juridice directe pentru tatăl lor, ci mai degrabă de impactul reputațional și de posibilele noi dezvăluiri.

Între timp, regele Regele Charles al III-lea, alături de Prințul William și Kate Middleton, au fost recent ținta unor proteste și critici legate de conexiunile cu Andrew, la sosirea lor la un eveniment religios la Westminster Abbey. Cu toate acestea, oficialii regali nu au reacționat la manifestanți, intrând direct la ceremonie.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Sistemul financiar mondial este la pământ
Sistemul financiar mondial este la pământ
Adrian Severin Iranul nu reprezintă o amenințare pentru securitatea Israelului
Adrian Severin Iranul nu reprezintă o amenințare pentru securitatea Israelului
Proiecte speciale