Fosta soție a lui Ilie Năstase nu se uită la bani. Brigitte Pastramă și-a cumpărat un apartament în Dubai: „Eu întotdeauna am fost pe profit”

Totuși, apartamentul de lux nu a fost achitat integral, Brigitte Pastramă declarând că ultima plată o va face abia peste câteva luni.

Fosta soție a lui Ilie Năstase și-a cumpărat o locuință în Dubai

„Am fost în Dubai în urmă cu un an. Am urmărit să achiziționez o casă. Am vrut ceva pentru mine, am vrut să am ceva al meu unde să pot evada, să scap de stres, să mă pot relaxa așa cum îmi place mie. Am avut mai multe încercări, la un moment dat m-am chinuit să recuperez avansul pe care îl dădusem pentru o locuință care nu era tocmai ok.

Am apelat apoi la Mircea Brânzei, care m-a ajutat foarte mult și mi-a oferit o soluție bună. Împreună cu el am găsit o casă într-o zonă foarte bună, o casă frumoasă, așa cum îmi place mie. Casa din Dubai a costat vreo 400.000 de euro, eu nu am optat pentru o plată în rate”, a spus fosta soție a lui Ilie Năstase.

Brigitte Pastramă, iubitoare de mașini de lux

Brigitte Pastramă și-a cumpărat și o mașină de lux, un Porsche electric în valoare de 150.000 de euro, astfel că acum fosta soție a lui Ilie Năstase se laudă cu trei autoturisme.

„Am dat 70% din sumă, urmând că peste 5 luni să achit și cei 30%, când primesc cheia și e gata. Mașina era o achiziție pe care mi-o doream de mult și a venit acum. Am terminat un leasing și am luat un altul, am trei mașini acum. Poate trimit una chiar un Dubai. Asta nouă e electrică, a costat 150.000 de euro”, a spus Brigitte.

De unde are Brigitte Pastramă bani de astfel de achiziții

Despre activitățile sale economice, Brigitte Pastramă spune că deține două afaceri, pe care le-a și extins, motiv pentru care este destul de ocupată.

„Business-urile (n.a. afacerile) ocupă timp. Am un loc de evenimente și un loc de logistică, ele sunt afacerile principale. Dar am extins, și asta presupune mai multă muncă. Eu nu am mărit prețurile de 5 ani de zile, de aceea suntem și atât de solicitați. Eu merg pe rulaj și mă raportez în euro.

Trăim din rulaj, noi nu avem disponibilități la câți clienți sunt. Sinceră să fiu, e un deficit de personal. Eu nu mă plâng de prețuri, mă plâng de personal. Cred că voi aduce personal din afară, am găsit din Sri Lanka. Eu întotdeauna am fost pe profit, chiar și în pandemie. Când ești corect, când vrei să oferi calitate, totul merge. Muncim toți, și eu și Florin (n.a. soțul lui Brigitte)”, a spus aceasta, conform Click.ro.