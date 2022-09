Exclusiv. Brigitte Pastramă, țeapă în Dubai din cauza lui Trump. Cum a pierdut vedeta 4.000 de euro

Iată ce ne-a declarat în exclusivitate vedeta: „În februarie anul trecut, am văzut o casă acolo, era și clubul Trump acolo, știam că mai vine Ivanka Trump, iar asta m-a impresionat și în același timp a dat credibilitate proiectului. Mi-au cerut atunci cei care dezvoltau proiectul un milion și jumătate de dirhami, ceea ce înseamnă undeva la 1,6 milioane lei, adică mai mult sau mai puțin 400.000 de euro.

Problema pe care a avut-o Brigitte Pastramă

Desigur că trebuia să plătești un avans, însă când am văzut comunitatea, aveau și teren de golf, deși eu nu joc golf, dar aveau și pisicină și tot ce trebuie. Eram hotărâtă, așa că m – am întors în țară să vând un apartament pe care îl aveam aici, pe care am reușit după câteva luni să-l dau și m-am întors în Dubai să văd cum stau lucrurile.

Obținusem 280.000 de mii de euro pe apartament și eram convinsă că vreau casa din Dubai. Așa că în septembrie anul trecut m-am dus să văd în ce stadiu sunt lucrările și de fapt am decsoperit că acea casa s-a scumpit cu 100.000 de dirhami și mi s-a părut suspect, totuși am fost convinsă să plătesc 4000 de euro avans. Am chitanța, am tranzacția că am plătit de pe card, am dovada plății.

Apoi am venit în țară, am avut foarte multă treaba, și-am mai ajuns în Dubai acum câteva săptămâni când am fost anunțată că proiectul s-a mai scumpit cu încă aproximativ 100.000 de dirhami. Acela a fost momentul în care am refuzat și am cerut avansul înapoi. Surpriză, deși au spus că-mi dau banii nici până în ziua de astăzi nu am văzut nici un leu de la ei, însă plănuiesc să mai merg o dată în Dubai să merg la ei. Lucrurile nu vor rămâne așa”, a explicat vedeta pentru EVZ.