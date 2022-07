Bianca Drăgușanu se lansează în imobiliare. Ce are de gând să facă cu apartamentul din Dubai: Banii vin la mine, nu pleacă

Bianca Drăgușanu, o prezentă constantă în lumea mondenă, a declarat recent că a cumpărat un apartament în Dubai. Ea a spus că achiziția nu este doar un moft și că îi va aduce și bani în conturi.

„Am fost în Dubai, am vizitat apartamentul, o să fie gata în decembrie. Atunci o să primesc cheile. De Revelion o să fiu acolo. O să fie și casă de vacanță, dar mai mult o să-l închiriez. Facem bani. Banii vin la mine, nu pleacă. Anul acesta am de gând să o țin dintr-o vacanță în altă vacanță. În fiecare weekend vreau să fiu plecată numai în vacanțe”, a declarat Bianca Drăgușanu.

Își mută afacerile

Vedeta pare îndrăgostită de Dubai și spune că își va extinde acolo și afacerea din domeniul vestimentar. „În curând o să-mi mut și afacerea cu haine în Dubai. Am pornit niște demersuri, am niște cunoștințe și am început să mă interesez. Îmi doresc asta foarte mult și voi reuși.

Chiar dacă viața mea pare așa ca din filme și că o ard numai pe lux și opulență, eu am zile când mănânc în mașină. Am zile când nu mănânc deloc sau mănânc pe fugă, sau am zile când mănânc de trei ori pe zi la restaurant“, a mai spus Bianca Drăgușanu.

Se concentrează pe afaceri și copil

Vedeta a fost catalogată de multe ori ca o femeie fatală, dar spune că acum nu o interesează acest lucru. „Cred că se știe aproape totul despre mine. Ce s-ar putea să nu se știe este că eu sunt un om foarte bun, foarte sincer, foarte loial, foarte corect, foarte amuzant. Și că de multe ori, chiar dacă țin eticheta asta de femeie fatală, „the diva”, și divele mai plâng câteodată. Dar ăla pentru care plâng trebuie să fie mega important și prețios. După cum se vede n-am mai plâns de mult. Mi-e dor”, a mai spus fosta prezentatoare TV.

Bianca Drăgușanu mai spune și că se concentrează mult pe educația fiicei ei. „Voi ține întotdeauna pasul cu ea pentru că sunt mama ei și pentru că este copilul meu pe care și de care o să am grijă atât timp cât trăiesc. Și cu activitățile încerc să țin pasul. Acum va face niște cursuri de pictură și de înot. Vreau să învețe să înoate că nu știe deocamdată”, a mai povestit Bianca pentru EGO.ro.