Fosta soție a lui Ilie Năstase îi spune adio lui Florin Pastramă. „Am trăit trei ani în mocirlă”

Brigitte Pastramă, fosta soție a lui Ilie Năstase, a declarat că acest divorț se va face la un notar public, pe cale amiabilă. Ea a precizat că motivul pentru care s-a ajuns aici, după numai trei ani de conviețuire, a fost legat de neînțelegerile și certurile care se țineau lanț.

Căsătoria celor doi a avut loc la câteva luni după încheierea filmărilor la show-ul Ferma, difuzat de PRO TV, unde s-au cunoscut. Relația dintre Brigitte și Florin Pastramă a fost deosebit de tensionată și nu puține au fost cazurile în care cei doi s-au certat din cauza banilor. De multe ori, uneori chiar la TV, Brigitte i-a reproșat lui Florin că îi cheltuie banii pe care i-a acumulat. Iar totul a culminat cu momentul în care ea a fost lovită și pusă la pământ, de el.

În acest context, fosta soție a lui Ilie Năstase a anunțat că nu mai formează un cuplu cu Florin Pastramă, de mai multă vreme, astfel că divorțul era iminent.

„Am trăit trei ani în mocirlă, o să divorţăm la notar, nu avem de împărţit, m-am săturat să trăiesc în scandaluri care mi-au afectat imaginea publică”, a spus Brigitte Pastramă, conform Click.

Brigitte și Florin Pastramă, nuntă după 4 luni

Brigitte și Florin Pastramă s-au căsătorit cu fast în cadrul unui eveniment la care au participat numeroase vedete din showbiz-ul românesc. Relația care a urmat, n-a fost dintre cele mai fericite, iar Brigitte l-a acuzat pe Florin Pastramă de mai multe ori de violență domestic. De altfel, scenele violente au ajuns și în presă, după ce au fost filmate.

„Sunt foarte multe lucruri pe care ar trebui sa le spun, îmi pare rău că e un bărbat extraordinar, dar presiunile îl fac să nu fie fericit. Sunt lucruri peste care nu poți să treci. Florin este violent din cauza problemelor pe care le are în familie. Nu am de ce să ajut pe nimeni. Am ajuns să fiu batjocorită și Florin să fie postat de familia lui, să fie dat la Poliție. Este o situație… printre ce oameni mă aflu? Eu am nevoie de un bărbat care să mă susțină, cu care să clădesc ceva. Dacă am învățat ceva de la Ilie, a fost că lucrurile sunt constructive și distructive”, spunea la aceea vreme, Brigitte.