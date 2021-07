Brigitte Sfăt, actualmente Pastramă, nu poate să treacă peste relația pe care a avut-o cu fostul mare jucător de tenis Ilie Năstase. Timp de 8 ani, cât a fost împreună cu „Nasty”, ea a fost obișnuită cu un stil de viață luxos. Așa că Brigitte nu poate uita că a trăit regește și îi povestește actualului soț, Florin Pastramă, acest lucru.

Florin Pastramă s-a enervat pentru că Brigitte tot vorbește de Ilie Năstase

Bineînțeles, orgoliul actualului soț este zgândărit, așa că nu de puține ori el se enervează atunci când aude pomenit numele lui Ilie Năstase. „Tot timpul Brigitte mă compară cu domnul Ilie. Păi stai mă Brigitte, ce ţi-a dat ţie domnul Ilie: două ceasuri, două genţi şi datorii. Am şi eu frustrarea mea, tot timpul îl aduce în discuţie”, a spus Florin Pastramă.

De partea cealaltă, primul lider din istoria ATP nu vrea să mai audă de fosta soție, Brigitte. „Eu am o soție, eu nu mai am nimic cu Brigitte. De ce nu mă întrebați și de fostele? Că am mai fost însurat. Eu am pe cineva acum, sunt cu cineva și doar persoana ei mă interesează. Ce spune Brigitte despre mine nu mă interesează.

Eu am o soție acum, normal că se enervează uneori, este ceva firesc. Mă deranjează subiectul acesta”, a declarat Ilie Năstase pentru impact.ro.

Relație tumultuoasă și cu Ioana Simion

El este căsătorit și are o relație de iubire tumultuoasă cu Ioana Simion. Cei doi au vrut să divorțeze după un mare scandal, în urma căruia soția lui Năstase a acuzat că a fost agresată fizic. În cele din urmă, cuplul a decis să treacă peste acel moment delicat și să-și mai dea o șansă.

„Nu am divorțat încă, suntem în divorț, dar stăm mai tot timpul împreună. Îl respect foarte mult, simt că are nevoie de mine, cred că îl iubesc. E un om deosebit, poate l-au ajuns și pe el anumite probleme din trecut. Pe 24 iunie avem termen la divorț. Rămâne de văzut dacă mă prezint”, anunța Ioana Simion în luna iunie.