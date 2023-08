A fondat o trupă de mare succes în România, dar s-a retras. Cum a făcut milioane

În locul unei clădiri dărăpănate pe Bulevardul Elisabeta, construită în anul 1885, ajunsă o ruină, va fi ridicat un hotel impunător.

Investitorul este Alexandru Frâncu (foto), co-fondator, alături de mult mai cunoscutul Cheloo, al celebrei trupe de hip hop Paraziții. Frâncu a renunțat de o bună perioadă de timp la muzică, dedicându-se afacerilor. În prezent se pregătește de inaugurarea unui hotel în care a investit peste două milioane de euro.

Clădirea de pe Bulevardul Elisabeta, din buricul Capitalei, ajunsese într-o stare deplorabilă. În urmă cu doar câțiva ani, era un imobil care reprezenta un adevărat pericol pentru trecători.

Așa cum relata Libertatea, fostul muzician s-a luptat ani de zile cu Primăria Capitalei, care a vrut să-i impună o firmă cu care colaborează instituția în mod regulat la reabilitarea clădirilor de patrimoniu, Aedificia Carpați. După îndelungi procese, omul de afaceri a avut câștig de cauză.

„După trei ani de chin, am reușit să salvez un monument istoric, un imobil în prag de colaps, dărăpănat din centrul capitalei, pe Regina Elisabeta, ce datează din 1885. Am restaurant acea clădire. Am transformat-o într-o adevărată bijuterie arhitecturală. Iar în prezent se numără printre cele mai frumoase din centrul capitalei. Bucureștiul are nevoie de investitori. Sunt clădiri care stau să se prăbușească. Am avut în spate o echipă de superprofesioniști. Hotelul îl voi inaugura în câteva luni. A ieșit top, așa cum îmi doream. Camerele sunt mari, de peste 50 de metri, cu tot ce le trebuie”, a declarat Alexandru Francu pentru Cancan.