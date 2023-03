Mihai Bendeac ar fi fost bătut de Cheloo. „A avut impresia că-i patinează chiloții și l-a luat la bătaie”

În urmă cu aproape un an, Mihai Bendeac a anunțat că a plecat de la Antena 1, dar nu a explicat și care a fost motivul. Mircea Zara a declarat că actorul a renunțat la iUmor din cauza scandalului pe care îl avea cu Cheloo din cauza orientării lui sexuale.

Rapperul nu ar fi acceptat că Mihai Bendeac este bisexual, lucru confirmat și de fosta lui iubită, Roxana Vancea, iar scandalul dintre ei a degenerat. Cheloo l-ar fi luat și l-a bătaie pe colegul său de platou.

„Cheloo e singurul care are probleme legate de chestia asta (n.r homosexualitatea), nu cu mine în mod deosebit. La un moment dat am văzut că lui i se pare că îi ”patinează chiloții” lui Mihai Bendeac și l-a luat la bătaie. De altfel, așa s-a terminat povestea între Bendeac, Antena 1 și iUMOR, din cauza tembelismului lui Cheloo. L-a bătut pe Bendeac pentru că i s-a părut că e gay. O fi bisexual, că așa a zis și Roxana Vancea, dar nu are nicio treabă. Ce treabă ai tu, Cheloo cu Bendeac, când tu ești coleg de platou, să-l iei la omor?! Să nu uităm de dosarul penal al lui Cheloo pentru consum de droguri și ce a mai făcut el. Mi se pare șocant să scoți un asemenea om pe un post de televiziune național și să-l transformi într-un personaj care să fie demn de urmat”, a spus Mircea Zara în cadrul podcastului lui Speak.

Mihai Bendeac a semnat cu PRO TV

După plecarea de la Antena 1, mulți s-au întrebat cu ce se ocupă Bendeac, iar acesta le-a dat răspunsul. Actorul s-a axat pe filme și teatru și a semnat cu televiziunea rivală, PRO TV. Producătorii trustului din Pache Protopopescu i-ar fi propus să fie jurat la „Românii au talent”, în următorul sezon.

S-a mai zvonit că Mihai Bendeac va face și o producție de comedie la PRO TV și că deja s-a apucat să lucreze la scenariu. Nu a fost pentru prima dată când actorul ar fi fost căutat de șefii trustului din Pache Protopopescu.