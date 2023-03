Revenire spectaculoasă la Antena 1. O fostă asistentă TV s-a întors pe micile ecrane

Flavia Mihășan revine în echipa Neatza. După ce a stat trei ani acasă, pentru a-i crește pe cei doi băieți ai săi, îndrăgita prezentatoare revine pe micile ecrane. Ea a fost cea care și-a anunțat revenirea, susținând că abia așteaptă să se întoarcă în platoul emisiunii.

„Eu sunt în acest proces de creștere copil, care s-a unit cu primul, dar abia aștept (n.r. să revin)! Mi se pare că am atât de multe resurse acum și foarte multe de exploatat! Pentru că nu am făcut decât să adaug la experiența de până la copii și să mă completez! Dar, da, de-abia aștept să mă întorc, nu știu unde încă…”, a povestit, în urmă cu ceva timp Flavia Mihășan pentru Cancan.

Fosta asistentă TV a povestit la acel moment că familia este pe primul loc pentru ea. Și-a asumat rolul de mamă pentru Carol și Tudor, dar și rolul de soție a lui Marius Moldovan, dansator și coregraf.

Aceste declarații au fost ca un mesaj către Univers, potrivit fostei asistente TV, care a anunțat de curând că revine în televiziune, alături de vechea sa echipă. Ea va face parte tot din echipa Antena 1, doar că va prezenta rubrica meteo de la Super Neatza de Weekend.

Flavia Mihășan se întoarce pe micile ecrane

Vedeta Antena 1 și-a anunțat revenirea în televiziune pe rețelele de socializare. Vestea a fost primită cu mare bucurie de fani, care abia așteaptă să o vadă, din nou, la rubrica meteo.

„Am lipsit multă vreme. Mult, dar cu motivele cele mai întemeiate din lume. De ceva timp însă, am simțit că mă pot desprinde ușor, ușor de rutina cu care m-am obișnuit în ultimii ani, așa că am trimis o intenție în Univers și am revenit în echipa ‘Neatza cu Răzvan și Dani’. De aici încolo ne vom vedea mult mai des și abia aștept! Mulțumesc pentru toate mesajele pe care mi le-ați trimis și de energia frumoasă pe care mi-ați transmis-o… mi-a folosit maxim, pentru că am avut mari emoții azi”, a scris Flavia Mihășan pe pagina sa de Instagram.