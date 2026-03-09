Focuri de armă, în apropiere de locuința Rihannei din Beverly Hills. O suspectă, reținută de poliție

Locuința din Beverly Hills a cântăreței Rihanna a fost vizată de focuri de armă duminică după-amiază, potrivit autorităților din Los Angeles, potrivit BBC. Incidentul nu s-a soldat cu răniți, însă poliția a intervenit după ce mai multe focuri au fost trase dintr-un vehicul aflat în apropierea proprietății artistei. O femeie suspectată de implicare în incident a fost identificată și reținută la scurt timp după atac.

Potrivit informațiilor furnizate de poliție, evenimentul a avut loc în jurul orei 13:15, ora locală, când ofițerii Departamentului de Poliție din Los Angeles au fost alertați în legătură cu focuri de armă trase în zona în care se află reședința artistei.

Autoritățile au transmis că o femeie aflată într-un autoturism a oprit în apropierea proprietății și a tras mai multe focuri de armă înainte de a părăsi locul. Conform informațiilor preliminare, au fost trase șapte focuri.

Un oficial al poliției a declarat pentru CBS News, partenerul BBC în Statele Unite, că locuința vizată îi aparține cântăreței Rihanna și că la fața locului au fost găsite tuburi de cartușe provenite de la o armă de tip pușcă de asalt.

„Locuința vizată aparține Rihannei, iar la locul incidentului au fost găsite tuburi de cartușe provenite de la o armă de asalt”, a declarat un oficial al poliției pentru CBS News.

La aproximativ opt mile (circa 12 kilometri) de locuința artistei, polițiștii au identificat vehiculul suspect. Femeia aflată la volan a fost reținută și plasată în custodia autorităților. Identitatea acesteia nu a fost făcută publică până în acest moment.

Potrivit unor surse din cadrul autorităților citate de publicația Los Angeles Times, Rihanna se afla în interiorul locuinței în momentul în care au fost trase focurile de armă.

Incidentul nu a provocat răni sau pagube semnificative raportate până în prezent. Ancheta continuă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului și eventualul motiv al atacului.

Reprezentanții artistei nu au oferit până acum o reacție oficială. BBC a precizat că a solicitat un punct de vedere din partea echipei Rihannei.

Rihanna, născută în Barbados și al cărei nume real este Robyn Fenty, a devenit cunoscută la nivel global în anii 2000, după lansarea unor piese precum „Pon de Replay” și „Umbrella”. În 2025, artista a marcat două decenii de la apariția primului său album.

Pe lângă cariera muzicală, Rihanna este implicată în mai multe afaceri. Printre acestea se numără brandul de cosmetice Fenty Beauty și o companie de lenjerie. Potrivit estimărilor realizate de revista Forbes, averea artistei depășește un miliard de dolari.

În plan personal, cântăreața are trei copii împreună cu partenerul său, rapperul A$AP Rocky. În septembrie anul trecut, artista a născut o fetiță. Cuplul mai are doi băieți, Riot și RZA.

Cei doi au fost recent în atenția publicului și din cauza unui proces în care A$AP Rocky a fost acuzat că ar fi tras cu arma asupra unui fost prieten. În februarie 2025, acesta a fost declarat nevinovat. În timpul procesului, Rihanna a fost prezentă în instanță alături de cei doi fii ai lor.

Autoritățile din Los Angeles continuă investigația pentru a stabili toate detaliile incidentului petrecut la locuința artistei.

Până în prezent, poliția nu a oferit informații despre un posibil motiv al gestului sau despre relația suspectei cu proprietatea vizată.