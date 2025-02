Monden Florin Salam, copleșit de dosarele penale: Așteptam să mă topesc ca lumânarea







Celebrul manelist Florin Salam a dezvăluit cât de complicată a fost ultima perioadă din viața lui, cu dosare penale și tot felul de acuzații. Artistul spune că a fost bolnav din cauza unor persoane care i-au vrut răul.

Florin Salam, acuzații grave

Artistul face acuzații grave cu privire la starea lui de sănătate și la cei care i-ar fi făcut rău. Florin Salam are și explicații pentru ceea ce s-a întâmplat în viața lui. Mai ales și pentru dosarele penale din cauza evenimentelor la care nu a mai ajuns. Acesta acuză că i s-ar fi pus substanțe toxice în băutură. ”Așteptam să mă topesc ca lumânarea.

Eu am ajuns să nu ajung la nunți. Cel mai bine plătit artist din România. A vrut să îmi umble la voce cu prostiile pe care mi le-au băgat prin pahar. Să-mi trimită niște oameni care să mă țină acolo, doar ca să se asigure că nu ajung la nunți. Am multe datorii, am muncit doi ani de zile, doar ca să le plătesc la oameni că nu am apucat să le cânt”, a explicat manelistul.

Mesaj pentru Bogdan de la Ploiești

Probabil asta a explicat și polițiștilor care instrumentează dosarele penale pe numele său. Artistul mai spune că și-a făcut și o anume injecție la sfaturile unora și altora. Doar-doar scapă de toate metehnele: băutură, droguri și alte substanțe. Pe de altă parte, acesta a mai explicat că Roxana i-a stat alături în fiecare moment, și că îi este dator pentru acest lucru.

Cât privește scandalurile cu alți maneliști, Florin Salam are un mesaj de transmis lui Bogdan de la Ploiești. ”Pe Bogdan de la Ploiești nu l-am ciomăgit că nu am apucat. Cu ăștia mici vrei să accept?”, a mai spus artistul la podcast. Cert este că ultima perioadă din viața ”regelui manelelor a fost una nu tocmai liniștită. Cu toate acestea, Florin Salam spune că revine în forță, mai ales că a trecut de cea mai cumplită experiență și a înfruntat moartea.