Justitie Cazul Coldea - Dumbravă. Pedepsele prevăzute de lege pentru infracțiunile din dosar







Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, foștii generali SRI, riscă ani grei de închisoare dacă instanța îi va găsi vinovați. Cei doi au fost puşi sub control judiciar pe cauţiune, fiind acuzați de trafic de influenţă şi spălare de bani.

Florian Coldea și Dumitru Dumbravă riscă pedepse grele

Ancheta DNA are la bază o sesizare formulată de omul de afaceri Cătălin Hideg. Acesta a fost condamnat, în primă instanță, într-un dosar de fraudă cu fonduri europene instrumentat de Parchetul European. Fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea, generalul SRI Dumitru Dumbravă şi avocatul Doru Trăilă au fost plasaţi sub control judiciar. Ei au fost audiați aproape 15 ore la DNA, de procurorul de caz Mihaela Iorga Moraru.

Denunţătorul Cătălin Hideg susţine că i-ar fi fost ceruți, de către Dumbravă, 700.000 de euro pentru a obţine o condamnare cu suspendare. Suma urma să fie plătită avocatului Doru Trăilă sub formă de onorariu. Hideg are o condamnare de patru ani de închisoare, în primă instanţă. El a afirmat că i s-a spus că Florian Coldea este „singurul din România care are pârghiile necesare pentru a rezolva” dosarul.

Cătălin Hideg şi firma acestuia, Sanimed Internaţional, au fost trimişi în judecată în octombrie 2022, într-un dosar de fraudă cu fonduri europene, prejudiciul fiind estimat la 3 milioane de euro.

Ce prevede legea în cazul Coldea-Dumbravă

Oficial, DNA nu a transmis, așa cum se obișnuiește, informații despre ancheta penală. Pe surse, se vorbește că Florian Coldea, Dumitru Dumbravă și Doru Trăilă sunt acuzați de trafic de influență și spălare de bani. Pentru cele două infracțiuni, sancțiunile prevăzute de legea penală sunt destul de aspre. În cazul traficului de influență, Codul Penal prevede, la articolul 291, închisoare de la doi la șapte ani.

„(1) Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârşită de către o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public şi care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani”, prevede actul normativ care vizează acuzațiile din cazul Florian Coldea - Dumitru Dumbravă.

Conform legii, banii, valorile sau orice alte bunuri primite astfel, sunt supuse confiscării. Dacă acestea nu mai există, legea prevede că recuperarea prejudiciului se face prin confiscare în echivalent.

Florian Coldea și acuzațiile de spălare de bani

Pentru spălarea de bani, cealaltă acuzație formulată în cazul celor trei, sancțiunile sunt stabilite prin articolul 49 din Legea 129/2019. Actul normativ preede că spălarea banilor se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani. Dacă Florian Coldea, Dumitru Dumbravă și Doru Trăilă vor fi găsiți vinovați, judecătorii vor stabili cuantumul pedepselor.

„Constituie infracţiunea de spălare a banilor şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani:

schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ascunderea ori disimularea adevăratei naturi, a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni; dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri de către o altă persoană decât subiectul activ al infracţiunii din care provin bunurile, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni”.

Cum se stabilesc pedepsele

Experții în drept penal susțin că pentru cele două fapte, după aplicarea legii, Florian Coldea, Dumitru Dumbravă și Doru Trăilă riscă o pedeapsă cuprinsă între 3 ani și 8 luni de închisoare (minimul rezultat din contopirea pedepselor pentru cele două infracțiuni) și 12 ani și 4 luni de închisoare (maximul rezultat din contopire).

Dacă vor fi găsiți vinovați, judecătorii vor ține cont de aportul pe care l-a avut fiecare dintre cei trei la comiterea infracțiunilor. Pe de altă parte, funcțiile deținute în trecut, în SRI și în avocatură, ar putea avea potențial agravant. În astfel instanța ar putea să aplice o pedeapsă orientată de maximum.

Florian Coldea, Dumitru Dumbravă și Doru Trăilă au posibilitatea de a-și recunoaște faptele. În acest caz procedura simplificată prevede reducerea pedepselor cu o treime.