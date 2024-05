Justitie Florian Coldea, fost adjunct al SRI, audiat la DNA în dosarul acuzațiilor de șantaj făcute de Cătălin Hideg. Update







Florian Coldea, fostul director adjunct al Serviciului Român de Informații (SRI), este audiat la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), în procesul în care e acuzat de șantaj de afaceristul Cătălin Hideg.

Acesta îl mai acuză pe Coldea, alături de presupusa sa „grupare”, de încercarea de a-l determina să își vândă afacerea din domeniul sanitar unor investitori străini. La intrarea în sediul DNA, Coldea a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor. Anterior, în sediul DNA a intrat și fostul şef sl Direcţiei juridice a SRI, generalul Dumitru Dumbravă.

Acuzațiile îndreptate împotriva lui Florian Coldea, „extrem de grave”

Potrivit unor surse judiciare citate Gândul, fostul adjunct al SRI are de dat explicații în fața procurorilor anticorupție în legătură cu o serie de acuzații „extrem de grave”.

„Acuzațiile la adresa lui Florian Coldea sunt foarte grave și va avea de dat explicații consistente în fața procurorilor anticorupție. Ținând cont de aceste acuzații, nu este exclusă luarea unor măsuri preventive împotriva sa”, au declarat sursele.

Hideg susține că gruparea condusă de Florian Coldea i-a falsificat acuzații și dosare pentru a-l presa să vândă afacerea sa din domeniul sanitar unor străini, în special cetățenilor francezi.

Planul lor ar fi fost să transforme afacerea lui Hideg într-un fel de Hexipharma 2, o afacere nereușită care a ajuns, de asemenea, în mâinile francezilor.

„HIDEG: Toni l-a rugat pe Coldea, Coldea i-a dat ok-ul lui Dumbravă (n.red. generalul Dumitru Dumbravă), Dumbravă ne-a primit pentru că ne-a trimis Neidoni la Dumbravă, și Coldea, amândoi de fapt.

Acum, sincer, la cât scandal e cu oamenii ăștia poți să știi pe ce înregistrări or fi căzut Trăilă cu Dumbravă, Dumbravă cu ăla… Zice Dumbravă în înregistrare, zice Dumbravă că e supărat șefu’”.

Acuzații și împotriva generalului în rezervă Dumitru Dumbravă

Acuzații sunt îndreptate și împotriva generalului în rezervă Dumitru Dumbravă, un apropiat al lui Florian Coldea.

Se pare că acesta și-ar fi folosit influența, fie reală, fie doar simulată, asupra unor magistrați, promițând unor oameni de afaceri cu probleme că îi poate ajuta să scape ușor, în schimbul unor sume de bani.

Cătălin Hideg a furnizat ca probă o înregistrare audio, care a fost difuzată în timpul emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea Plus.

HIDEG: „Dar ce cred că a vrut să facă Trăilă ăsta cu ei? A fost așa: bă, ăsta trebuie să ne dea 200 de mii la camera preliminară până la fund. Ia, mă, banii. Nu i-am dat decât 100 de mii că nu am mai avut pentru că îmi murea firma, am băgat banii în firmă cât am mai putut ca să plătesc salariile la 66 de oameni. După care zic: nu mai am bani să vă plătesc! Din momentul acela, Coldea a înnebunit! A început să-l amenințe și pe Dumbravă și pe ăsta să mă dea afară, să mă lase în pace pe stradă că-și bagă aia în fața mea, că nu mai vrea să audă.

– Zice Tocaci încontinuu: Bă, s-a supărat TC-ul pe tine.

– Acum, sincer, la cât scandal este cu oamenii aceștia, poți să știi pe ce înregistrări au căzut Trăilă cu Dumbravă, Dumbravă cu ăla…

– S-a supărat ăla pe tine. Ce crezi că au făcut ei? Au forțat nota sperând că judecătorul acela o să-i asculte și o să intrăm în Curtea de Apel cu situația favorabilă pe care mi-au promis-o”, se precizează în respectiva înregistrare.