Social Toți oamenii generalului Dumbravă. Cine intra în câmpul tactic se juca la nivel înalt







Noi informații ies la iveală, legate de generalii Dumitru Dumbravă și Florian Coldea. De-a lungul anilor, chiar și după pensionare cei doi constrângeau oameni de afaceri să le ofere sume de bani considerabile, în schimbul unor favoruri în justiție. Practic, aceștia din urmă reușeau să scape basma curată de dosarele pe care le aveau in instanțe.

În prezent, DNA a primit mai multe sesizări și înregistrări audio de la mai mulți oameni de afaceri care au fost șantajați de-a lungul anilor de Dumbrava și de echipa sa de avocați și „consultanți”.

Ce făceau, de fapt, oamenii generalului Dumbravă

Jurnalistul Liviu Alexa a publicat un amplu material în care explică cum funcționa rețeaua de oameni a celor doi și cum lucrai oamenii din spatele generalului Dumbravă

„Partenerii rețelei Coldea erau, de fapt, și oamenii prin care acesta colecta banii de la afaceriști și tot prin ei își vindea influența la magistrați. Strategul protocoalelor de colaborare dintre gruparea Coldea și Parchetul General sau alte instituții cheie din justiție știa în detaliu cum funcționează toate instituțiile strategice ale statului, iar în paralel și-a dezvoltat un sistem aproape militarizat, prin care reușea să obțină pentru el, Florian Coldea, dar și pentru alți oameni cheie din sistem, sume de ordinul zecilor de milioane de euro, fără exagerare. Insula fantomă, cea mai ciudată destinație din lume. Puțini oameni reușesc să ajungă pe ea Șeful Microsoft dezvăluie întrebarea decisivă a interviului de angajare. Asta face marea diferență Toată această operațiune era, în realitate, controlată exact ca una de intelligence, deși total ilegală. Strângerea de informații, indosarierea lor, verificarea lor și ulterior procesarea lor în relație cu beneficiarii arată modul în care Dumbrava și Coldea se interpuneau în niște afaceri sau interveneau uneori "providențial" în favoarea unor oameni de afaceri mai mari sau mai mici care ajungeau în scurt timp să devină adevărați "parteneri" de afaceri cu cei doi generali ai rețelei.”, a scris Liviu Alexa.

Jurnalistul de investigații a dezvăluit și modul de operare al acestora

„Modul de operare este deja clasic și a fost dezvăluit în nenumărate rânduri de diverși politicieni, afaceriști sau avocați. Fluxul de trafic de influență mergea în două sensuri:

Unul, dacă erai suficient de mare și important, te căutau oamenii lui Dumbrava și îți propuneau să-ți dea o mână de ajutor într-o problemă pe care și ei o cunoșteau la fel de bine ca și tine, dar contra unei sume "modice" sau unui procent generos din afacere. Iar dacă nu aveai nicio problemă de niciun fel în justiție, dar, prin interceptări sau alte metode specifice, ei aflau despre tine că ai avea ceva necurat, atunci șantajul nu era deloc subtil pentru a te determina să "colaborezi".

A doua abordare: dacă erai suficient de bine conectat sau te aflai în cercul "soldaților" lui Dumitru Dumbrava, aveai toate șansele să prinzi o audiență chiar la unul dintre avocații generalului pentru a-i face o propunere pe care nu o putea refuza. În felul acesta, tot know-how-ul rețelei mafiote ajungea să fie la dispoziția oricui era dispus să plătească prețul corect.

Încă de când activa în gruparea Coldea, Dumitru Dumbrava era cunoscut prin toate instanțele importante de judecată pentru celebrele sale "plicuri galbene" pe care le plimba prin birourile magistraților. Este ușor de înțeles ce cuprindeau acele plicuri, dar este mai greu de explicat de ce atât de des chiar un general își făcea drum prin tribunale”, a mai notat el.

Toți oamenii generalului Dumbravă. Cine intra în câmpul tactic se juca la nivel înalt

În domeniul afacerilor, generalul Dumbravă era flancat de oameni sus-puși care încă ar lucra și astăzi pentru el, notează Liviu Alexa

„Pe campul tactic din domeniul de business, generalul Dumbrava nu a operat singur si si-a creat cu acolitii sai o adevarata Directie de Securitate Economica care lucreaza si azi doar in favoarea lor si a firmelor “prietene”. Interventiile pe care acesta le face la firme necesitau efort si lucru de specialitate asa ca si-a atras langa el alti doi generali in rezerva, doua nume grele: Sorin Gabriel Cozma, zis “Paluga”, si Elena “Anaconda” Istode, ambii avand un trecut mai mult decat zbuciumat in serviciul de informații”.

Cine ar mai face parte din această rețea

Jurnalistul mai precizează însă că cei trei au spatele asigurat de alți oameni din domeniu și, mai ales, care se supun lui Florian Coldea:

„Toți trei însă nu operează singuri în acest domeniu extrem de lucrativ al afacerilor, și ei toți se supun oarb "adevăratului general", Florian Coldea, care are în continuare o influență masivă atât asupra rețelei lui Dumbrava, dar și asupra unei rețele paralele de oameni loiali doar lui.

Generalul în rezervă Sorin Cozma a ajuns în funcție prin căsătoria sa cu nepoata lui Virgil Măgureanu și, în perioada sa de glorie, a fost inclusiv șef al Direcției Economice din Serviciul Român de Informații. Un fin colecționar de ceasuri scumpe, care oferea "consultanță în afaceri" în lounge-ul VIP de la aeroportul Otopeni, a ajuns acum să lucreze în rețeaua paralelă a lui Dumbrava, dar și ca consilier personal al lui Mugur Isărescu pe probleme de transport de valori.

Elena "Anaconda" Istode a fost și ea șefa Direcției Economice din serviciu și ea a fost cea care declanșa la ordin controale ale ANAF asupra unor firme care deranjau sau concurau cu companiile "prietene" ale rețelei Dumbrava. Printre altele, "Anaconda" se ocupa și de ofițerii acoperiți din presă, ANAF și Ministerul de Interne. După cum se vede, partenerii de combinații periculoase ai lui Dumbrava sunt de calibru mare. "Anaconda" a devenit celebră în media după pozele cu ea în costum de baie tolanită pe iahturi de lux pe Coasta de Azur în vacanțe exclusiviste cu pușcăriașul Cristian Rizea.

O listă considerabilă de persoane

Jurnalistul de investigații a publicat o listă considerabilă de persoane care ar sta în spatele generalului Dumbravă. 29 de oameni în care lucrează în diverse domenii, de la decani ai Baroului București, miniștri, secretari de stat sau chiar jurnaliști sunt cei care au avut sau și în prezent legături cu activitățile generalului Dumbravă.