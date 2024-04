Coldea și Dumbravă, 720.000 euro pentru "optimizarea" sentinței lui Cătălin Hideg. Interviu la Realitatea

Coldea și Dumbravă, doi pensionari SRI, prinși cu ocaua mică. În privința lui Florian Coldea, în urmă cu ani de zile, EVZ a dezvăluit biografia sa secretă.Marți am auzit cum Anca Alexandrescu era catalogată ca fiind o nenorocită, un cancer, de către Dumbravă. Aceste înregistrări făcute de omul de afaceri Cătălin Hideg au dezvăluit cum se plătesc sentințe favorabile. Ieri a mai venit o bombă.

Aseară, într-un dialog incisiv cu realizatoarea Realitatea Plus, Anca Alexandrescu, omul de afaceri Cătălin Hideg a detaliat această situație înfricoșătoare. A povestit cum a fost solicitat să plătească suma de 600.000 de euro plus TVA. Cui? Generalilor SRI (r) Florian Coldea și Dumitru Dumbravă.

De ce plătea aproape un milion de euro? Pentru a fi scăpat de o pedeapsă grea într-un dosar penal. Acest caz, ce implică sume de bani considerabile și potențiale ilegalități, deschide o fereastră spre o lume a șantajului și corupției, care amenință integritatea sistemului de justiție.

Conform lui Hideg, i s-a cerut inițial suma de 600.000 de euro, care, cu TVA, ar fi ajuns la 720.000 de euro. Aceasta era "taxa" pentru ceea ce a fost vag descris ca "optimizarea" dosarului său. Adică o sentință cât mai mică pentru fapte considerate grave.

Optimizarea, în limbajul cifrat al lui Coldea și Dumbravă, era un eufemism pentru obținerea unei sentințe favorabile într-un proces ce a stat în impas doi ani.

Nu este clar care ar fi fost mecanismele concrete de funcționare ale acestei "optimizări", deoarece Hideg insistă că nu au fost furnizate detalii tehnice.

Mai departe, Hideg descrie cum a fost sfătuit să lucreze exclusiv cu avocatul Doru Trăilă. Sugerându-i-se că acesta ar avea conexiuni care ar putea influența cursul procesului. Întrebat dacă se confruntă cu un grup mafiot și amenințări, Hideg evită o confirmare directă. Dar menționează că "mai sunt surprize de văzut". Indicând tactici de intimidare care ar putea fi folosite chiar și împotriva celor încarcerați.

Hideg relatează o situație alarmantă în care DNA ar investiga calitatea mărfii vândute de firma sa. Sugerând că acest lucru ar putea constitui un act de intimidare a clienților săi. Cu toate acestea, Hideg neagă că a fost amenințat cu moartea, dar confirmă că i s-a spus că i-ar putea "exploda o bombă în față".

C.H.: Mai sunt surprize de văzut, chiar șocante. (...) Erau șantajați și în pușcărie să nu vorbească, au pârghii, să te pună in camera cu infractori la intimidare. Să aibă teroare in camera. Au stat si 12 16 in camera. Am prieteni în pușcărie au venit aproape nebuni.

A.A.: Un jurnalist a relatat că ați fi fost chiar amenințat cu moartea.

C.H.: Nu, e exagerare, nu s-a intâmplat așa ceva, e drept că mi s-a spus că o să-mi explodeze o bombă in fata. Vreau să delimitez, aceste persoane de SRI. Nu au legături cu SRI, ei sunt niște pensionari. Nu am vrut sa se creeze idea ca atacam instituția. Vreau sa întăresc faptul ca vreau sa se delimiteze SRI. Au lucrat aici, dar au făcut-o de rușine. Se știa de mult, dar justiția e numai pentru unii.