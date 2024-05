Marcel Ciolacu, prima reacţie despre audierea lui Florian Coldea: „Lucrurile sunt într-o normalitate”

Marcel Ciolacu a făcut primele declarații referitoare la audierea lui Florian Coldea la DNA. Premierul este de părere că „lucrurile sunt într-o normalitate” și că și-ar dori „să nu mai trăim ce am trăit”.

Prezent în cadrul unei emisiuni televizate, Marcel Ciolacu a avut prima reacție despre audierea lui Florian Coldea la DNA:

„Ce-mi doresc, fără să comentez vreo decizie nici din trecut, nici actuală, îmi doresc să nu mai trăim ce am trăit, pentru că întotdeauna trebuie să existe un echilibru şi anumite instituţii ale statului român au fost folosite într-o perioadă cumva să pară şi să arate alte lucruri decât priorităţile care erau în România”, a afirmat Marcel Ciolacu.

„„Nu am comentat niciodată nicio decizie a niciunui magistrat, indiferent dacă vorbim de procuror sau judecător. Eu observ o activitate la Direcţia Naţională de Anticorupţie, văd că şi la oamenii politici nu s-a ţinut cont de vreo culoare politică, văd premieri, că nu mai sunt luaţi inculpaţii noaptea şi totuşi sunt chemaţi la ore rezonabile, ştiţi că era acel procedeu de a te lua noaptea, ca să fii obosit. Adică lucrurile sunt într-o normalitate. Nu-l cunosc pe domnul general Coldea, l-am văzut întâmplător de maxim două ori în viaţă, nu am avut prilejul. (...) Ce-mi doresc, fără să comentez vreo decizie nici din trecut, nici actuală, îmi doresc să nu mai trăim ce am trăit, pentru că întotdeauna trebuie să existe un echilibru şi anumite instituţii ale statului român au fost folosite într-o perioadă cumva să pară şi să arate alte lucruri decât priorităţile care erau în România”, a afirmat Marcel Ciolacu, joi seară, la România TV.