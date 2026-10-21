Agenția internațională de evaluare financiară Fitch Ratings a menținut ratingul companiei Romgaz la „BBB minus”, cu perspectivă negativă, potrivit unei evaluări publicate miercuri. Nivelul acordat companiei este similar cu cel al României, iar perspectiva reflectă riscurile care ar putea influența evoluția financiară a producătorului de gaze naturale.

Fitch apreciază poziția importantă pe care Romgaz o ocupă pe piața românească, precum și potențialul de creștere oferit de proiectul Neptun Deep. Politica financiară prudentă reprezintă un alt element favorabil pentru profilul de credit al companiei.

Pe de altă parte, agenția atrage atenția asupra producției relativ reduse, a lipsei diversificării geografice, a vechimii unor active și a investițiilor de capital ridicate, factori care limitează evaluarea financiară.

Fitch consideră că exploatarea gazelor naturale din perimetrul Neptun Deep va schimba perspectivele de dezvoltare ale companiei. Producția ar putea ajunge la aproximativ 160.000 de barili echivalent petrol pe zi, față de 86.000 în 2025.

„În opinia noastră, Neptun Deep este un proiect care schimbă totul pentru Romgaz. Va permite companiei să îşi majoreze producţia de gaze naturale până la aproximativ 160 de mii de barili echivalent petrol pe zi (mboe/zi) - faţă de 86 mboe/zi în 2025 - inversând astfel tendinţa de stagnare sau declin a producţiei din actualele zăcăminte. De asemenea, proiectul va asigura independenţa energetică a României şi va poziţiona ţara drept cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, pe baza resurselor interne. Considerăm că riscul de execuţie este gestionabil, având în vedere experienţa partenerului în dezvoltarea proiectelor din sectorul de petrol şi gaze”, se arată în comunicatul de presă al Fitch.

Agenția estimează că o creștere a ratingului este puțin probabilă pe termen scurt. O eventuală îmbunătățire ar putea fi luată în considerare dacă Romgaz își diversifică semnificativ activitatea sau dacă producția după dezvoltarea Neptun Deep depășește estimările actuale, cu menținerea unei politici financiare prudente.

Romgaz este listată la Bursa de Valori București din 12 noiembrie 2013. Statul român rămâne acționarul majoritar, cu o participație de 70,0071% din capitalul companiei.