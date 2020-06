„Din pacate, Romania inregistreaza un record negativ, nu se testeaza persoane asimptomatice, pentru a se afla zonele de risc, pentru care s-ar putea pastra anumite masuri restrictive, iar altele, care au foarte putine cazuri sau deloc raman cu aceste restrictii.

As vrea sa stiu cum si-a dat domnul ministru seama de aceasta raspandire comunitara, daca refuza sa faca teste de anticorpi, ca sa vedem exact cati romani au fost deja infectati si au trecut usor prin boala ”, a spus Gabriela Firea.

Am vazut si eu aceasta imensa gafa (raportarea de sambata nr) si eu spun ca nu este doar atat, ci s-a dorit sa fie speriata populatia, dar au revenit cand au vazut reactia prompta. Pana la urma, cetatenii Romaniei trebuie sa stie cu nume si prenume cine sunt acei oameni care iau aceste decizii la nivel national. In Bucuresti treaba este clara, testarea a fost blocata de ministerul Sanatatii, pentru a nu se putea compara rezultatele cu cele la nivel national. Din 11.000 de bucuresteni inscrisi in programul de testare cu PCR, au fost 4.600 de teste deja efectuate si din acestea doar 4 au fost pozitive.

Ministerul nu vrea sa recunoasca rolul primariei si faptul ca noi am salvat vieti, pentru ca noi am dotat cele 19 spitale, cand ei ziceau ca e doar o gripa. Si domnul Tataru se mai si victimiza, ca a fost carne de tun, ca a mers prin spitale. Eu stau numai pe teren, poit sa ma infectez oricand, dar eu nu ma ascund sub pat, sa-mi protejez sanatatea mea”, a adăugat primarul general.

Luni, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a afirmat că, în contextul creşterii numărului de cazuri noi cu COVID-19, Grupul de suport tehnico-ştiinţific a decis amânarea măsurilor de relaxare care urmau să fie aplicate de la 1 iulie.

„Astăzi (luni – n.r) a avut loc întâlnirea acestui grup (Grupul de suport tehnico-ştiinţific – n.r.). S-a evaluat tot ceea ce a însemnat cele două săptămâni. Au fost două săptămâni în care am avut o creştere a numărului de cazuri noi, două săptămâni în care au crescut cazurile în terapie intensivă, a crescut numărul de decese şi recomandările specialiştilor din Grupul tehnic sunt de a amâna noile măsuri de relaxare pe care le avem pentru 1 iulie, urmărind zilnic şi săptămâna care urmează evoluţia numărului de cazuri, evoluţia cazurilor de terapie intensivă, evoluţia deceselor, precum şi respectarea normelor de precauţie, reguli de igienă, distanţarea fizică. (…) Suntem într-un moment în care gestionăm un număr de cazuri crescut şi s-a decis, la nivelul grupului tehnic, să amânăm cea de-a patra măsură de relaxare”, a declarat Nelu Tătaru, luni, la Digi 24.