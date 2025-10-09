Filme cu Emma Stone și Jodie Foster, în avanpremieră la Dracula Film Festival 2025

Cea de-a XIII-a ediție a Dracula Film Festival, ce va avea loc în perioada 29 octombrie - 2 noiembrie, aduce în avanpremieră la Brașov unele dintre cele mai așteptate producții internaționale ale sezonului, semnate de autori importanți ai cinematografiei contemporane.

Toate proiecțiile vor avea loc la Cinema Modern Brașov, iar biletele sunt deja disponibile pe biletebrasov.ro.

Ediția din acest an va fi deschisă de „Bugonia”, cel mai nou film al lui Yorgos Lanthimos, în care Emma Stone interpretează din nou un rol principal, după colaborările anterioare cu cineastul grec în „The Favourite”, „Poor Things” și „Kinds of Kindness”. Proiectat în avanpremieră la Brașov, filmul reprezintă una dintre cele mai așteptate producții ale toamnei și va avea lansarea națională în cinematografe pe 31 octombrie, imediat după festival.

Inspirat din filmul sud-coreean „Save the Green Planet!” (2003), „Bugonia” transformă o premisă absurdă într-o satiră incisivă despre lumea de azi. Doi tineri obsedați de teorii ale conspirației o răpesc pe CEO-ul unei mari corporații (Emma Stone), convinși că este o extraterestră venită să distrugă planeta. Între comedie neagră și thriller psihologic, filmul analizează felul în care paranoia, manipularea și „post-adevărul” au devenit repere ale realității moderne.

„Nu este chiar atât de multă ficțiune în film. Multe dintre lucrurile pe care le vedeți reflectă lumea reală”, spune Lanthimos. Emma Stone completează: „Filmul reflectă momentul actual și o face într-un mod fascinant, amuzant, nebunesc și plin de viață”.

Tot în prima zi de festival, publicul va putea urmări, în avanpremieră națională, animația japoneză „Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, inspirată din populara serie manga creată de Tatsuki Fujimoto.

Filmul continuă povestea lui Denji, adolescentul transformat în vânător de demoni, într-o lume violentă și plină de personaje ambigue. Realizat de studioul MAPPA, cunoscut pentru succesele „Attack on Titan” și „Jujutsu Kaisen”, „Chainsaw Man” aduce o doză spectaculoasă de acțiune, suspans și emoție vizuală, îmbinând violența stilizată cu o poveste despre iubire, vulnerabilitate și trădare.

Un alt moment important al ediției din acest an a Dracula Film Festival este avanpremiera la Brașov a filmului „A Private Life” (Vie privée), semnat de regizoarea franceză Rebecca Zlotowski și prezentat în selecția oficială Out of Competition a Festivalului de la Cannes.

În distribuție o regăsim pe Jodie Foster, într-un rol intens și neobișnuit: acela al unei psihanaliste care își pierde busola morală după dispariția misterioasă a unei paciente. Convinsă că a fost vorba despre o crimă, personajul interpretat de Foster se implică într-o anchetă personală, alături de fostul său soț, interpretat de Daniel Auteuil.

Pentru regizoarea Rebecca Zlotowski, colaborarea cu Jodie Foster a fost un vis artistic îndelung urmărit, concretizat într-un film care explorează fragilitatea relației dintre empatie și control. „A Private Life” este, după cum remarca Thierry Frémaux, la conferința de presă de la Cannes, „o comedie de maniere în aparență, dar și o meditație profundă asupra vulnerabilității umane”.

„A Private Life” (Vie privée) este distribuit în România de Independența Film și va avea premiera în cinematografele din toată țara în luna ianuarie 2026.

Dracula Film Festival continuă să aducă în România titluri importante din circuitul marilor festivaluri internaționale, consolidându-și statutul de eveniment de referință pentru cinema-ul fantastic, horror și de autor.

Dracula Film Festival este un proiect al Asociației As Cult și este prezentat de ING.