Fiica agresorului de la Onești a vorbit despre tragedie.

Agresiunea nu s-ar fi întâmplat dacă autoritățile ar fi răspuns solicitărilor formulate de familia lui Gheorghe Moroșan. El a acționat astfel, pentru că nimeni nu l-a lămurit despre procedura de executare a apartamentului.

Una dintre fiicele bărbatului agresor a povestit la Antena 3 cum a aflat despre incidentul în care a fost implicată familia sa. Aceasta locuiește în Germania și a luat legătura cu mama sa imediat ce a aflat ce se întâmplă.

Fiica a povestit că a reușit să vorbească câteva minute cu mama sa, înainte de deznodământul tragic. Femeia a spus că a aflat despre incidentul în care erau implicați părinții săi în jurul orei locale 13.30 (ora 14.30 în România).

Cum s-a întâmplat tragedia

Ea a reușit să ia legătura cu mama sa, printr-un apel video, cam după o oră. În acest timp soția agresorului era împreună cu polițiștii care încercau să-l convingă pe Gheorghe Moroșan să se liniștească.

„În jurul orei 14.30 (15.30 în România), am vorbit cu mama prin apel video pe whatsapp. Era jos, cu poliția care îi cerea poze doveditoare cu apartamentul înainte de a fi luat în Complex. Înainte de a fi ele evacuate (se referă la mamă și la cealaltă fiică, n. red.). Mama mi-a spus: «închide, că trebuie să arăt acele poze». Am vrut să iau legătura (cu tatăl) dar pe moment nu am vrut să fac vreo greșeală. Am vorbit cu sora. În rest..”, a povestit fiica lui Gheorghe Moroșan.

Autoritățile au ignorat cererile agresorului

Potrivit spuselor sale, tragedia de la Onești nu s-ar fi întâmplat dacă autoritățile i-ar fi dat mai multă atenție tatălui ei. Dacă l-ar fi lămurit în ce condiții și cum a fost executat silit apartamentul pe care îl revendica.

„Nu trebuia să se ajungă aici. De ce, din 2010, când s-a întâmplat ce s-a întâmplat (executarea silită, n.red.), toți i-au închis ușa în nas? Nimeni n-a vrut să vorbească cu el. Nimeni n-a vrut să vorbească cu mama mea, la câte sesizări au fost făcute”, a spus cea de-a doua fiică a lui Gheorghe Moroșan.

Fiica agresorului de la Onești despre tragedie

Femeia a mai spus că regretă ce s-a întâmplat. Ea a precizat că, dacă ar putea, și-ar da o parte din viață pentru ca cele două victime să revină la viață. Totodată, fiica agresorului a spus că nu ar fi trebuit să se ajungă în această situație. Ea a explicat că suferința este inclusiv în familia sa, pentru că nimeni nu și-ar fi dorit un astfel de deznodământ.

„Vă spun sincer, am un copil, o fiică foarte legată de bunicii ei. Este traumatizată, stă toată ziua cu telefonul în mână, cu televizorul deschis, plânge și îmi spune: «la cine mă mai duc eu în vacanță, că nu mai am pe nimeni?». Îmi pare foarte rău. Dacă aș avea posibilitatea, aș da viață de la mine ca ei să fie iarăși în viață. Și recunosc că tatăl meu a luat viețile a două persoane nevinovate”, a mai spus femeia.

