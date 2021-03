Fratele unuia dintre muncitorii uciși la Onești face dezvăluiri cutremurătoare despre crima odioasă.

Paul Iștoan, fratele unuia dintre muncitorii uciși la Onești, declarat că, în urmă cu un deceniu, soția și fiica criminalului au încercat să îl sechestreze pe administratorul apartamentului, iar poliția nu a luat nicio măsură.

„Cel care administra apartamentul, care avea cheie, acum vreo zece ani a fost agresat de soția agresorului şi de fiica sa. Au încercat să îl sechestreze într-un mod similar. Fiind două femei şi el un bărbat, a reuşit să scape şi a fugit direct la poliţie.

A depus o plângere la Poliţia din Oneşti. Răspunsul de la Poliţie, din câte am înţeles, a fost: „Nu avem ce să le facem că sunt nebune”, a declarat Paul Iștoan, pentru Antena 3.

Fratele unuia dintre muncitorii uciși la Onești face dezvăluiri cutremurătoare

Agresorul, în vârstă de 68 ani, a fost transportat la Spitalul din Oneşti pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Potrivit primelor informaţii, apartamentul în care s-au produs crimele fusese al agresorului, dar era executat silit. Cele două victime lucrau pentru renovarea apartamentului.

După ce a sechestrat muncitorii, agresorul ar fi sunat la 112 pentru a anunţa că îi va omorî. Astfel, la faţa locului au venit poliţiştii şi un negociator, însă bărbatul i-a înjunghiat mortal pe cei doi muncitori.

„Nu am fost lăsat să văd cum negociază. Mi-a zis să nu mă vadă fratele meu, ca să nu facă vreo criză. Stai liniștit, situația este sub control. Asta mi-au spus. Criminalul înjura de la balcon. Se înțelegeau greu cu el. Eu am aflat de la un coleg de muncă de-al lor. Am venit repede cu mașina. Erau polițiști în civil, multe echipaje. Cei care au intervenit erau la vreo 4-5 scăr ide bloc distanță. Ei au ajuns pe la 3 și ceva, trupele speciale. Se pregăteau lent, nu se grăbeau. Nu aveau nimic în mână, și-au pus cagulele și castile”, a povestit ruda uneia dintre victime la Antena 3.