Declarație de ultimă oră din partea fiicei criminalului de la Onești. Aceasta a spus că a încercat să contacteze autoritățile în timp ce tatăl ei îi luase ostatici pe cei doi muncitori, dar serviciul de urgență a închis apelul.

Femeia spune că atunci când a încercat să contacteze poliția din Bacău și din București i s-a închis telefonul, deși s-a recomandat și a spus că vrea să ajute la detensionarea situației.

Am sunat la Poliție, la Bacău, la București. Mi s-a închis telefonul

“Situația este foarte grea. Nu pot decât să las capul plecat, cuvintele sunt de prisos, oricât am încercat să aplanez această situație.

Am sunat la Bacău, am sunat la București. Am spus despre ce e vorba, am spus cine sunt și mi s-a închis telefonul. Am sunat la sediile de poliție. Așa am avut în cap. Am sunat chiar și la presă. ‘Nu avem mașină să ne deplasam în teren’ mi-au spus de la Bacau.

Am încercat să vorbesc cu el (cu tatăl ei, n.r.) Mi-a spus în telefon: ‘Îmi doresc să îmi aducă acea hârtie!’

Ce putere aveam eu, ca lumea să înțeleagă situația, să aducă acea hârtie, să salvăm acele vieți?

‘Dom’le aduc un avocat, un notar. Arătăm hârtia. Dacă nu există, se putea inventa. Dom’le, vă aducem niște bani. Bani falși!’

Chiar nu există în Poliția Română?”, a spus fiica lui Gheorghe Moroșan la Sinteza Zilei.

Cazul de Onești. Medicii au refuzat să îi dea detalii femeii îndurerate

Ea a mai spus că, ulterior dramei în care cei doi muncitori au fost uciși iar tatăl ei, rănit în intervenția poliției, nu a mai putut lua legătura cu niciunul dintre părinții săi, iar cei de la spital nu doresc să îi dea informații despre starea lui Gheorghe Moroșan.

Fiica acestuia mai spune că a vorbit cu tatăl său luni, în dimineața care a precedat tragedia de la Onești, iar Moroșan era calm și nu lăsa să se bănuiască nimic cu privire la intențiile sale.