„Festival” de antisemitism la Universitatea Virginia Tech

„Festival" de antisemitism la Universitatea Virginia Tech
Evenimentul Turning Point USA de la Universitatea Virginia Tech, organizat miercuri seara în memoria activistului conservator Charlie Kirk, a fost marcat de un incident care a adus în prim-plan o temă sensibilă: antisemitismul.

Un student a întrebat-o pe prezentatoarea Megyn Kelly dacă o îngrijorează influența „evreilor bogați” asupra politicii americane.

Răspunsul ei a fost unul de respingere fermă: „Ai spus «evrei bogați»?”

Această întrebare a stârnit o reacție puternică din partea publicului și a celor prezenți la eveniment.

Antisemitismul în centrul atenției la universitate

Incidentul a avut loc într-o sală plină de tineri conservatori, în cadrul unei ceremonii menite să onoreze memoria lui Charlie Kirk.

Studentul care a adresat întrebarea părea afiliat stângii progresiste, cunoscută pentru flirtul cu retorica antisemită.

„Este alarmant că astfel de comentarii sunt acceptate în mod public, fără nicio reacție imediată,” a declarat profesorul de științe politice al universității, Mariana Flores.

În acest context, antisemitismul nu se manifestă doar prin atacuri fizice sau vandalism, ci și prin insinuări și stereotipuri legate de comunitatea evreiască.

Mai mult, comentariile similare au început să se răspândească și în tabăra conservatoare.

Tucker Carlson, prezentator

Tucker Carlson / Sursa Foto: Arhiva EVZ

Recent, fostul prezentator Fox News, Tucker Carlson, a folosit memorialul lui Kirk din Arizona pentru a sugera că „un grup de oameni care mănâncă hummus în Ierusalim” ar fi implicați în influențarea politicii americane, propagând astfel un mesaj diviziv între evrei și creștini.

„Este o absurditate totală și periculoasă,” a comentat Jonathan Klein, expert în studii despre extremism.

Reacții și măsuri concrete

Reacțiile la incident nu au întârziat. Megyn Kelly a respins categoric insinuarea antisemită, iar organizatorii TPUSA au declarat că nu tolerează astfel de afirmații în cadrul evenimentelor viitoare.

Megyn Kelly

Megyn Kelly / sursa foto: captură video

În topul celor mai importanți donatori ai lui Donald Trump în 2024, conform Forbes, doar unul este evreu, ceea ce contrazice teoriile conspiraționiste care sugerează controlul evreiesc asupra administrației americane.

Totodată, comentariile lui Carlson și ale altor personalități mediatice au atras critici din partea comunității evreiești și a unor lideri de opinie:

„Este șocant să vezi astfel de stereotipuri perpetuate în spațiul public,” a spus rabinul David Stein, din New York.

Implicarea antisemitismului în societatea americană

Incidentul de la Virginia Tech ridică semne de întrebare asupra normalizării antisemitismului în societatea americană.

Experții avertizează că, pe măsură ce stereotipurile devin mai vizibile și mai acceptate, riscul creșterii tensiunilor interetnice și religioase crește.

„Aceasta nu este doar o problemă de discurs, ci o amenințare la coeziunea socială,” a explicat Dr. Linda Rosen, specialist în politici culturale.

În plus, fenomenul se manifestă și pe rețelele de socializare, unde teoriile conspiraționiste legate de evrei câștigă teren și ating audiențe tinere, influențând percepțiile publicului larg.

Pentru comunitatea evreiască din SUA, pozițiile pro-Israel ale unor politicieni, inclusiv Donald Trump, nu reduc vulnerabilitatea la stereotipuri.

„Este important să distingem între sprijinul legitim pentru Israel și atacurile generalizate asupra evreilor ca grup etnic,” a subliniat Klein.

Pe termen lung, evenimentele de tipul celui de la Virginia Tech ar putea avea efecte semnificative asupra climatului politic și social, evidențiind nevoia unei reacții ferme împotriva antisemitismului.

