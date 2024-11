International Tucker Carlson, despre experiența bizară trăită. Ar fi fost atacat de un demon







Tucker Carlson a uimit opinia publică cu o dezvăluire bizară. Fostul prezentator de la Fox New susține că un demon l-ar fi lăsat sângerând în pat. Susținătorul lui Trump a mărturisit că ar fi fost atacat de o forță nevăzută.

Tucker Carlson, experiență bizară în propria locuință

Fostul prezentator susține că a fost „mutilat fizic” de o entitate necunoscută. În urma acestui atac,

Carlson s-ar fi ales cu „urme de gheare” pe corp.

Fostul moderator de emisiuni politice la CNN și Fox News a reușit să surprindă întreaga opinie publică. Acesta a povestit că ar fi fost lovit de un demon în propria casă.

Ar fi rămas cu cicatrici pe corp

Atacul ar fi avut loc în urmă cu un an și jumătate. Conform fostului prezentator, „demonul” l-ar fi lăsat sângerând în dormitor. Mai mult, Carlson susține că ar avea mai multe cicatrici de la „urmele ghearelor”.

Susținătorul lui Trump a făcut afirmația în timp ce vorbea într-un documentar. Într-un clip de previzualizare pe YouTube, Carlson este întrebat de John Heers, de la Fundația non-profit First Things, dacă crede că „prezența răului îi poate influența pe oameni”.

„Asta mi s-a întâmplat. Am avut o experiență directă cu el”, a povestit el.

Întrebat dacă se referă la jurnalism, fostul prezentator a oferit un răspuns ferm:

„Nu, în patul meu noaptea. Am fost atacat în timp ce dormeam cu soția mea și cei patru câini. M-a mutilat fizic.”

El a subliniat că că atacatorul său era un „demon”.

„Sau de ceva nevăzut care mi-a lăsat urme de gheare pe părțile laterale.”, arată The Guardian.

Tucker Carlson și-a speriat fanii

Mai mult, el a subliniat că dormea în timpul atacului.

„Complet confuz, m-am trezit și nu puteam să respir și am crezut că o să mă sufoc. M-am plimbat afară și apoi am intrat în casă. Soția mea și câinii nu se treziseră. Și au somn foarte ușor. Și apoi am avut aceste dureri groaznice pe cutia toracică și pe umăr. Eram doar în lenjerie intimă și m-am dus și am aprins lumina din baie. Am observat că aveam patru urme de gheare de fiecare parte sub brațe și pe umărul meu stâng și că acestea sângerează.”

El a adăugat că i-a explicat întâlnirea unui evanghelic, care i-a spus: „Așa se întâmplă, oamenii sunt atacați în patul lor de demoni”.

Carlson, care locuiește în pădurile din Maine, nu a spus unde a avut loc atacul, dar a numit-o o „experiență care l-a transformat”. Acest episod l-ar fi adus mai aproape de „de dorința foarte intensă de a citi Biblia”.

Carlson, care a fost concediat de la Fox News după ce compania a plătit mai mult de 787 de milioane de dolari pentru a soluționa un proces cu Dominion Voting Systems.