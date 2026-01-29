Femeile care îl acuză pe Cristian Andrei de agresiuni au dezvăluit detalii din timp ședințelor

Un documentar cu mărturiile a șapte femei, ale căror identități sunt protejate, despre experiențele trăite în cabinetul psihoterapeutului Cristian Andrei a fost publicat de PressOne. „Victimele vorbesc despre un comportament de prădător, care își premedita acțiunile”, a spus reportera care a realizat investigația de presă, Luiza Popovici.

Cristian Andrei a fost audiat miercuri la sediul Serviciului Investigații Criminale Sector 1. În prezent, acesta este cercetat în libertate, într-un dosar în care este acuzat de agresiuni sexuale asupra mai multor paciente, comise în timpul ședințelor de terapie, precum și de exercitarea fără drept a profesiei de psiholog.

„Pe acest fundal de impostură necontestată de nimeni, terapeutul Cristian Andrei a putut să își perfecționeze o metodă de manipulare a femeilor vulnerabile care ajungeau în cabinetul lui, după un scenariu similar – programări spontane pentru ședințe de terapie, întrebări despre numărul de parteneri sexuali sau alte fantezii erotice ale femeilor, încălcarea spațiului profesional prin gesturi aparent inofesive, oferea numărul personal de telefon clientelor, apoi complimente, avansuri, iar în final gesturi fizice sexuale, ca parte a procesului terapeutic”, a afirmat Luiza Popovici.

În documentarul intitulat „Molia. Metamorfoza «doctorului de suflete» Cristian Andrei”, șapte femei îl acuză pe psihoterapeut de agresiuni sexuale. PressOne a precizat că identitatea reală a acestora a fost protejată. „Pur și simplu imaginea pe care am avut-o eu despre el, omul din online, se năruise, cumva. Am cunoscut un monstru, de fapt”, a spus Simona.

Laura, o altă fostă pacientă a acestuia, a spus că experiențele trăite în cabinet au reprezentat „șocul vieții” sale. Ea a precizat că a mers inițial acolo „cu toată încrederea” și l-a perceput pe Cristian Andrei „ca pe tata, ca pe un om în vârstă, un om care te poate ajuta cu sfaturi, cu experiența lui”.

„A fost pentru prima dată în viața mea când am cunoscut atacul de panică noaptea, în somn. M-am trezit fără respirație, inima îmi bătea cu 200 la oră și am decis că nu am cum să continui așa (…). Nu mă puteam concentra la muncă (…), nu puteam să mănânc, tremuram”, a spus aceasta.

O altă femeie care îl acuză de abuzuri pe Cristian Andrei, prezentată în documentar sub numele Paula, a declarat: „În primele săptămâni, nu am putut dormi, pentru că de fiecare dată când închideam ochii îi vedeam fața foarte aproape de a mea, cum venea să mă sărute”.

Ana, o altă femeie din investigația de presă, a afirmat că nu a țipat și nu a opus rezistență, pentru că a crezut că psihoterapeutul „nu ar putea să facă așa ceva”.

„A început să își frece barba de fața mea. A început inițial să mă pupe pe ochi. Am făcut un pas în spate și, în momentul în care am reușit să fac un pas în spate, mi-a luat capul între mâini și s-a uitat la mine, și m-a pupat pe buze (…). În cabinet avea la vremea respectivă o oglindă de podea destul de mare, în care te vezi cu totul, și m-a tras înapoi de la ușă, și m-a dus pur și simplu în fața oglinzii. El, stând în spatele meu, și-a lipit corpul de spatele meu și m-a ținut o vreme în fața oglinzii”, a spus Ana.

Sabina, de asemenea fostă pacientă a lui Cristian Andrei, a declarat că psihoterapeutul afirma că stările ei de anxietate ar avea legătură cu faptul că nu are „o relație”.

„Concluzia dumnealui a fost că am aceste atacuri de panică și stări de anxietate din cauza faptului că nu am o relație, moment în care, acum vine partea cea mai grea, s-a ridicat de pe fotoliul respectiv, s-a așezat lângă mine pe canapea (…). La un moment dat, efectiv așezându-se în dreapta mea, mi-a dat părul la o parte și a început să mă sărute pe gât încet. Mamă, mi se face pielea de găină. În secunda 2 m-am blocat”, a povestit aceasta.