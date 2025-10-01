Social Breaking news

Farmacistă din Buzău, înjunghiată de amant în plină zi. Agresorul a fost reținut

Comentează știrea
Farmacistă din Buzău, înjunghiată de amant în plină zi. Agresorul a fost reținutpolitie Turcia / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

O farmacistă din Buzău a ajuns la spital cu răni grave, după ce a fost atacată de bărbatul cu care avea o relație extraconjugală. Agresorul a fost reținut de polițiști.

Incident violent la Săgeata

Un incident grav a avut loc miercuri dimineață în localitatea Săgeata, județul Buzău. O farmacistă a fost atacată cu un cuțit chiar în apropierea locului de muncă.

Femeia avea, potrivit anchetatorilor, o relație extraconjugală de trei ani cu un bărbat de 44 de ani din zonă. Relația s-a transformat într-un conflict violent, care aproape că s-a terminat tragic.

Agresiunea și intervenția martorilor

Miercuri dimineață, bărbatul a venit la farmacia unde lucra femeia. Cei doi au discutat aprins într-o mașină parcată în apropiere. În timpul altercației, bărbatul a scos un cuțit și a înjunghiat-o.

Democrații vor iarăși să-l demită pe Trump. Un guvernator îl acuză de demță și invocă Amendamentul 25
Democrații vor iarăși să-l demită pe Trump. Un guvernator îl acuză de demță și invocă Amendamentul 25
Amenințare teroristă la München. Oktoberfest a fost suspendat, un om a fost rănit
Amenințare teroristă la München. Oktoberfest a fost suspendat, un om a fost rănit

Rănită și plină de sânge, femeia a reușit să fugă în farmacie pentru a cere ajutor. Martorii, șocați de scenă, au sunat imediat la 112.

Polițiștii au ajuns rapid la fața locului și l-au găsit pe agresor în apropiere, calm și fără să încerce să fugă. Acesta a fost încătușat și dus la audieri.

Crimă

Crimă. Sursa foto iStock

Victima, transportată la spital

Farmacista a fost preluată de ambulanță și transportată de urgență la spital. Medicii au anunțat că starea ei este gravă, dar stabilă, iar pacienta primește îngrijirile necesare.

Agresorul, un bărbat cu trecut penal

Bărbatul reținut are un cazier încărcat. În 2005 a fost condamnat pentru înșelăciune. Acum, el va răspunde pentru tentativă de omor, iar procurorii urmează să decidă măsurile preventive.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:21 - Incendiu la o școală din județul Alba. 65 de elevi și profesori, evacuați
12:10 - Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
12:08 - Democrații vor iarăși să-l demită pe Trump. Un guvernator îl acuză de demță și invocă Amendamentul 25
12:01 - Amenințare teroristă la München. Oktoberfest a fost suspendat, un om a fost rănit
11:48 - Ploile și ninsorile pun stăpânire pe majoritatea județelor. Meteorologii au emis mai multe alerte de vreme severă
11:39 - Fondatorul Telegram susține că a fost victima unei tentative de otrăvire

HAI România!

Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital
Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău
Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău

Proiecte speciale