Farmacistă din Buzău, înjunghiată de amant în plină zi. Agresorul a fost reținut

O farmacistă din Buzău a ajuns la spital cu răni grave, după ce a fost atacată de bărbatul cu care avea o relație extraconjugală. Agresorul a fost reținut de polițiști.

Un incident grav a avut loc miercuri dimineață în localitatea Săgeata, județul Buzău. O farmacistă a fost atacată cu un cuțit chiar în apropierea locului de muncă.

Femeia avea, potrivit anchetatorilor, o relație extraconjugală de trei ani cu un bărbat de 44 de ani din zonă. Relația s-a transformat într-un conflict violent, care aproape că s-a terminat tragic.

Miercuri dimineață, bărbatul a venit la farmacia unde lucra femeia. Cei doi au discutat aprins într-o mașină parcată în apropiere. În timpul altercației, bărbatul a scos un cuțit și a înjunghiat-o.

Rănită și plină de sânge, femeia a reușit să fugă în farmacie pentru a cere ajutor. Martorii, șocați de scenă, au sunat imediat la 112.

Polițiștii au ajuns rapid la fața locului și l-au găsit pe agresor în apropiere, calm și fără să încerce să fugă. Acesta a fost încătușat și dus la audieri.

Farmacista a fost preluată de ambulanță și transportată de urgență la spital. Medicii au anunțat că starea ei este gravă, dar stabilă, iar pacienta primește îngrijirile necesare.

Bărbatul reținut are un cazier încărcat. În 2005 a fost condamnat pentru înșelăciune. Acum, el va răspunde pentru tentativă de omor, iar procurorii urmează să decidă măsurile preventive.