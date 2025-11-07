Familia Habsburg dezvăluie locația secretă a diamantului Florentin

Şeful dinastiei Karl von Habsburg‑Lothringen a anunţat că celebrul diamant Florentin, în greutate de peste 137 de carate, considerat pierdut de decenii, a fost de fapt păstrat într‑un seif bancar din provincia canadiană Québec, la adăpostul familiei.

Informaţia a fost făcută publică în urma unor relatări apărute în presa internaţională din 6 noiembrie 2025, potrivit Meduza

Diamantul Florentiez, cunoscut şi sub numele „Florentin”, îi aparţinuse în trecut familiei Medici, care guvernau Florenţa, fiind ulterior preluat de casa imperială a dinastiei Habsburg.

În noiembrie 1918, pe fondul prăbuşirii imperiului austro‑ungar, bijuteriile imperiale au fost mutate în Elveţia de către atunci împăratul Charles I of Austria.

Ulterior, cu intensificarea ameninţărilor din timpul celui de‑al Doilea Război Mondial, familia a fugit din Europa, iar soţia lui Charles I, Zita of Bourbon‑Parma, ar fi transportat diamantele în Canada într‑o valiză, bifând astfel traiul în exil în provincia Québec.

Potrivit relatărilor, Împărăteasa Zita a cerut ca locaţia diamantului să rămână secretă timp de 100 de ani după moartea lui Charles I (care a muritîn 1922).

Doar doi dintre fiii ei ar fi fost iniţiaţi în acest secret, iar informaţia a fost transmise generaţiei următoare.

Karl von Habsburg‑Lothringen a declarat:

„Cu cât ştiu mai puţini oameni despre acest lucru, cu atât mai mare este siguranţa.”

El a mai precizat că nu a aflat decât recent de existenţa bijuteriei:

„Eu însumi nu eram la curent până de curând cu existenţa acestui diamant, aşa încât îmi era uşor să răspund sincer la întrebări.”

Decenii de‑a rândul, diamantul şi alte obiecte preţioase au fost depozitate într‑un seif bancar din Québec, în condiţii de maximă discreţie.

Familia Habsburg a anunţat că intenţionează să instituie un fond în Canada, în care să figureze diamantul Florentiez, şi să organizeze o expoziţie publică în viitorul apropiat. Nu există în plan vânzarea bijuteriei.

De asemenea, autenticitatea diamantului a fost confirmată de casa de bijuterii A.E. Köchert, fost bijutier al curţii imperiale austriece.

Diamantul, descris drept de culoare galbenă, de aproximativ 137 de carate, a fost îndelung căutat şi considerat dispărut, existând multiple versiuni privind soarta lui‑‑ că ar fi fost vândut, tăiat, trimis în America de Sud sau furat.

Descoperirea sa subliniază modul în care obiecte de patrimoniu pot rămâne nevăzute de public zeci de ani înainte de a fi aduse în lumină.